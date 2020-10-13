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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:47
2020-10-13T08:50
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank">сайте </a><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Во всех регионах страны проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время против гриппа привито уже более 34,6 миллиона человек, что составляет 23,6% от численности населения России, отметили в ведомстве.
РИА Новости
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах

08:47 13.10.2020 (обновлено: 08:50 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВрач осматривает пациента в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ
Врач осматривает пациента в целях профилактики заболевания гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах Российской Федерации. При этом превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения",- говорится в сообщении.
Во всех регионах страны проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время против гриппа привито уже более 34,6 миллиона человек, что составляет 23,6% от численности населения России, отметили в ведомстве.
 
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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