https://ria.ru/20201013/orvi-1579515499.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:47
2020-10-13T08:47
2020-10-13T08:50
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank">сайте </a><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Во всех регионах страны проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время против гриппа привито уже более 34,6 миллиона человек, что составляет 23,6% от численности населения России, отметили в ведомстве.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество