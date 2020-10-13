https://ria.ru/20201013/orvi-1579515499.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в регионах

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:47

2020-10-13T08:47

2020-10-13T08:50

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 регионах России, от гриппа привито уже более 23% населения страны, сообщается на <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/" target="_blank">сайте </a><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Во всех регионах страны проводится вакцинация против гриппа. В настоящее время против гриппа привито уже более 34,6 миллиона человек, что составляет 23,6% от численности населения России, отметили в ведомстве.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество