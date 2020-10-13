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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/oppozitsiya-1579571243.html
Еще один член президиума КС белорусской оппозиции покинул страну
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский вынужденно уехал из страны в Варшаву из-за опасений за свою безопасность,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:39
2020-10-13T14:22
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
сергей дылевский
виктор бабарико
белоруссия
варшава
в мире
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<strong>МИНСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дылевский</a> вынужденно уехал из страны в Варшаву из-за опасений за свою безопасность, сообщила во вторник пресс-служба КС.До настоящего времени Дылевский был последним членом президиума совета оппозиции, который не уехал из Белоруссии и находился на свободе. Ранее он отбыл административный арест. Другие члены президиума - их шестеро - либо уже покинули страну, либо являются фигурантами уголовных дел и находятся под стражей.Десятого октября стало известно, что Дылевский уволился с государственного Минского тракторного завода, где работал более десяти лет. На следующий день он подтвердил эту информацию РИА Новости, но отметил, что уезжать пока не планирует. При этом на вопрос, поступало ли ему предложение уехать за границу, Дылевский тогда ответил, что "в целях перестраховки, в случае чего, можно попробовать уехать".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579520291.html
https://ria.ru/20201012/oruzhie-1579436878.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей дылевский, виктор бабарико, белоруссия, варшава, в мире

Еще один член президиума КС белорусской оппозиции покинул страну

13:39 13.10.2020 (обновлено: 14:22 13.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский вынужденно уехал из страны в Варшаву из-за опасений за свою безопасность, сообщила во вторник пресс-служба КС.
До настоящего времени Дылевский был последним членом президиума совета оппозиции, который не уехал из Белоруссии и находился на свободе. Ранее он отбыл административный арест. Другие члены президиума - их шестеро - либо уже покинули страну, либо являются фигурантами уголовных дел и находятся под стражей.
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"Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский находится в данный момент в Варшаве. Он вынужден был покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Десятого октября стало известно, что Дылевский уволился с государственного Минского тракторного завода, где работал более десяти лет. На следующий день он подтвердил эту информацию РИА Новости, но отметил, что уезжать пока не планирует. При этом на вопрос, поступало ли ему предложение уехать за границу, Дылевский тогда ответил, что "в целях перестраховки, в случае чего, можно попробовать уехать".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской оппозиция создала Координационный совет по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ДылевскийВиктор БабарикоБелоруссияВаршаваВ мире
 
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