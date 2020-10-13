Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/oon-1579607802.html
Москва согласовывает повестку очного саммита "пятерки" СБ ООН
Москва согласовывает с партнерами повестку очного саммита "пятерки" Совета безопасности ООН, включая элементы возможных итоговых договоренностей, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:29
2020-10-13T16:49
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
сергей лавров
совет безопасности оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579399340_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_e000bf9ff4d97370d7085c271d8d46aa.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> согласовывает с партнерами повестку очного саммита "пятерки" Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, включая элементы возможных итоговых договоренностей, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нынешний год - год 75-летия Великой Победы, год основания ООН и, по нашему глубокому убеждению, сегодня как никогда в последние десятилетия от лидеров ведущих стран востребованы такие качества, как мудрость, дальновидность и политическая воля. И первыми эти качества, по нашему мнению, должны проявить лидеры пяти стран - постоянных членов Совета безопасности. Вы все знаете об инициативе президента (Владимира) Путина о проведении очного саммита между лидерами пятерки. Мы рассчитываем, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнерами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договоренностей", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> (Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
https://ria.ru/20200707/1573996046.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579399340_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d9b2d39d9831c772800fa4727992be3e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международный дискуссионный клуб "валдай", россия, сергей лавров, совет безопасности оон, в мире

Москва согласовывает повестку очного саммита "пятерки" СБ ООН

16:29 13.10.2020 (обновлено: 16:49 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва согласовывает с партнерами повестку очного саммита "пятерки" Совета безопасности ООН, включая элементы возможных итоговых договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нынешний год - год 75-летия Великой Победы, год основания ООН и, по нашему глубокому убеждению, сегодня как никогда в последние десятилетия от лидеров ведущих стран востребованы такие качества, как мудрость, дальновидность и политическая воля. И первыми эти качества, по нашему мнению, должны проявить лидеры пяти стран - постоянных членов Совета безопасности. Вы все знаете об инициативе президента (Владимира) Путина о проведении очного саммита между лидерами пятерки. Мы рассчитываем, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнерами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договоренностей", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 11:35
"Пятерка" СБ ООН начала прорабатывать практическое направление саммита
 
Обсудить0
Международный дискуссионный клуб "Валдай"РоссияСергей ЛавровСовет Безопасности ООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния