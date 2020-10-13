https://ria.ru/20201013/oon-1579607802.html

Москва согласовывает повестку очного саммита "пятерки" СБ ООН

Москва согласовывает с партнерами повестку очного саммита "пятерки" Совета безопасности ООН, включая элементы возможных итоговых договоренностей, заявил глава... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:29

2020-10-13T16:29

2020-10-13T16:49

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

сергей лавров

совет безопасности оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579399340_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_e000bf9ff4d97370d7085c271d8d46aa.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> согласовывает с партнерами повестку очного саммита "пятерки" Совета безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, включая элементы возможных итоговых договоренностей, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Нынешний год - год 75-летия Великой Победы, год основания ООН и, по нашему глубокому убеждению, сегодня как никогда в последние десятилетия от лидеров ведущих стран востребованы такие качества, как мудрость, дальновидность и политическая воля. И первыми эти качества, по нашему мнению, должны проявить лидеры пяти стран - постоянных членов Совета безопасности. Вы все знаете об инициативе президента (Владимира) Путина о проведении очного саммита между лидерами пятерки. Мы рассчитываем, что, как только санитарно-эпидемиологическая обстановка позволит, такой саммит состоится. Пока мы находимся в контакте с нашими партнерами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договоренностей", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> (Россия, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>). На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.

https://ria.ru/20200707/1573996046.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", россия, сергей лавров, совет безопасности оон, в мире