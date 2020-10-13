https://ria.ru/20201013/oon-1579569764.html

Онлайн-конференция к 75-летию создания ООН

15 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам работы Международного научно-дипломатического конгресса "Ялтинский мир – исторический опыт и перспективы", который проходил 5-9 октября в Севастополе и в Ялте.

2020-10-13T13:36

2020-10-13T13:36

2020-10-13T13:36

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201015/952938165.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;<br>- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Александр АГЕЕВ.<br><br>В ходе мероприятия речь пойдет о результатах работы Конгресса, о роли ООН в современном мире, о путях преодоления глобального кризиса.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы