Онлайн-конференция к 75-летию создания ООН
15 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию по итогам работы Международного научно-дипломатического конгресса "Ялтинский мир – исторический опыт и перспективы", который проходил 5-9 октября в Севастополе и в Ялте.
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Участники:
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Александр АГЕЕВ.
В ходе мероприятия речь пойдет о результатах работы Конгресса, о роли ООН в современном мире, о путях преодоления глобального кризиса.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий МУРАДОВ;
- заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Александр АГЕЕВ.
В ходе мероприятия речь пойдет о результатах работы Конгресса, о роли ООН в современном мире, о путях преодоления глобального кризиса.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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