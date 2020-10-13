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https://ria.ru/20201013/ochevidtsy-1579643908.html
Очевидцы рассказали подробности стрельбы под Нижним Новгородом
Многочисленные выстрелы, в результате которых три человека погибли, еще трое были тяжело ранены, жители поселка Большеорловское Нижегородской области приняли за РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:21
2020-10-13T20:19
обстрел остановки в нижегородской области
россия
нижний новгород
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Многочисленные выстрелы, в результате которых три человека погибли, еще трое были тяжело ранены, жители поселка Большеорловское Нижегородской области приняли за хлопки от лопающихся шин или грохот от горящего шифера, рассказали очевидцы корреспонденту РИА Новости.Она сообщила, что позвонила соседке Галине Монаховой (бабушке подозреваемого в убийстве Данилы Монахова – ред.), и услышала в трубке мужской голос. "Я ее набираю, и вдруг чужой голос кричит: "Надежда Георгиевна, не выходите, Данька Монахов стреляет. Тетя Галя ранена". Это был Витя Козлов (сосед – ред.). Они были у подъезда, увернулись (от стрелявшего), увидели, что Галя лежит в крови, он ее поднял на руки и понес к соседям", - вспоминает Надежда Георгиевна.Она говорит, что набрала номер "112", а затем выглянула в окно и увидела знакомую Валентину Жогонову, которая лежала на траве в крови, в нее выстрелили трижды. "Когда вышла, смотрю - еще тело лежит. Мне сказали, это Сережа Напылов из автобуса вышел, шел домой. И он в спину ему выстрелил, убил тоже", - рассказала женщина.Затем, по ее словам, Данила пошел дальше, продолжая стрелять. "В Валю выстрелил и пошел к восьмому дому – и там троих. Двоих убил, а одному ноги перебил… А дальше побежал за сараи", - сказала она. Именно там на следующее утро и было обнаружено тело подозреваемого в убийствах юноши.По словам подростков из соседнего дома, они тоже слышали выстрелы, но приняли их за грохот взрывающегося в огне шифера. Тела погибших видели издалека – ближе их не подпустили взрослые.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка.Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a>. Добраться туда можно из города <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
борский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям
Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям.
2020-10-13T19:21
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Обыск в доме подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, 12 октября 2020 года в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. К работе на месте происшествия приступила следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Также практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы. Совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляются мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это дерзкое преступление.
2020-10-13T19:21
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Кадры с места стрельбы под Нижним Новгородом
СК дает официальную информацию: "В деревне Большеорловское вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями"
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обстрел остановки в нижегородской области, россия, нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия

Очевидцы рассказали подробности стрельбы под Нижним Новгородом

19:21 13.10.2020 (обновлено: 20:19 13.10.2020)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Многочисленные выстрелы, в результате которых три человека погибли, еще трое были тяжело ранены, жители поселка Большеорловское Нижегородской области приняли за хлопки от лопающихся шин или грохот от горящего шифера, рассказали очевидцы корреспонденту РИА Новости.

"Я лежала на диване и смотрела детектив. Это был четвертый час дня. И вдруг дом буквально начал подпрыгивать - были такие страшные удары, как будто мне били по ушам… Я почему-то решила, что это лопаются у машины колеса. Выстрелов было много, больше 10. А у меня лежал кот на груди, я его не стала будить, не стала вставать. Может, это меня и спасло, потому что я, если бы я вышла из подъезда посмотреть, попала бы под раздачу", - рассказала агентству Надежда Георгиевна - жительница дома, в котором началась стрельба.

Она сообщила, что позвонила соседке Галине Монаховой (бабушке подозреваемого в убийстве Данилы Монахова – ред.), и услышала в трубке мужской голос. "Я ее набираю, и вдруг чужой голос кричит: "Надежда Георгиевна, не выходите, Данька Монахов стреляет. Тетя Галя ранена". Это был Витя Козлов (сосед – ред.). Они были у подъезда, увернулись (от стрелявшего), увидели, что Галя лежит в крови, он ее поднял на руки и понес к соседям", - вспоминает Надежда Георгиевна.
Она говорит, что набрала номер "112", а затем выглянула в окно и увидела знакомую Валентину Жогонову, которая лежала на траве в крови, в нее выстрелили трижды. "Когда вышла, смотрю - еще тело лежит. Мне сказали, это Сережа Напылов из автобуса вышел, шел домой. И он в спину ему выстрелил, убил тоже", - рассказала женщина.
Затем, по ее словам, Данила пошел дальше, продолжая стрелять. "В Валю выстрелил и пошел к восьмому дому – и там троих. Двоих убил, а одному ноги перебил… А дальше побежал за сараи", - сказала она. Именно там на следующее утро и было обнаружено тело подозреваемого в убийствах юноши.
По словам подростков из соседнего дома, они тоже слышали выстрелы, но приняли их за грохот взрывающегося в огне шифера. Тела погибших видели издалека – ближе их не подпустили взрослые.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка.
Поселок Большеорловское находится примерно в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Добраться туда можно из города Бор, который находится на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги. С борского вокзала три раза в сутки – рано утром, днем и ближе к вечеру (в 4.00, 13.40, 17.55) ходит автобус №107, который по пути в поселок Рустай делает остановку в Большеорловском. В поселке проживает около 1 тысячи человек.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Обстрел остановки в Нижегородской областиРоссияНижний НовгородНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
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