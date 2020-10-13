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Подозреваемого в убийстве людей в Нижегородской области нашли мертвым
Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:37
2020-10-13T09:01
нижегородская область
борский район
обстрел остановки в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. </strong>Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.Из его слов следует, что это было самоубийство.В местном МВД уточнили, что труп нашли полицейские и представители Росгвардии в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское. Накануне там произошла стрельба, в результате которой трое скончались, еще трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.
От безнадежности бытия в России. Депрессивная страна
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Ага типа в США такое редкость.
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нижегородская область
борский район
нижний новгород
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нижегородская область, борский район, обстрел остановки в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Подозреваемого в убийстве людей в Нижегородской области нашли мертвым

07:37 13.10.2020 (обновлено: 09:01 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкАвтобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.

"Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло", — сказал собеседник агентства.

Из его слов следует, что это было самоубийство.
В местном МВД уточнили, что труп нашли полицейские и представители Росгвардии в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское. Накануне там произошла стрельба, в результате которой трое скончались, еще трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.
Стрельба в Нижегородской области
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

Обстрел остановки в Нижегородской области
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

Полицейские автомобили на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Роман Владимиров

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
1 из 6

По информации СМИ, стрельбу в поселке Большеорловский устроил 18-летний мужчина.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сообщалось, что он приехал в гости бабушке. По данным источников, перед нападением на остановку стрелок пытался ее убить.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
3 из 6

После этого мужчина вышел на улицу и начал стрелять по прохожим.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Задержать стрелка не удалось. Он скрылся в лесу.

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
5 из 6

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек".

© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
6 из 6

Стрелка разыскивают полиция, СОБР и бойцы Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов также планируют использовать для поиски преступника дроны с тепловизорами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
 
Обсудить96
Нижегородская областьБорский районОбстрел остановки в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
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