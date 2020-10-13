https://ria.ru/20201013/obstrel-1579510667.html

Подозреваемого в убийстве людей в Нижегородской области нашли мертвым

Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T07:37

2020-10-13T07:37

2020-10-13T09:01

нижегородская область

борский район

обстрел остановки в нижегородской области

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. </strong>Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.Из его слов следует, что это было самоубийство.В местном МВД уточнили, что труп нашли полицейские и представители Росгвардии в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское. Накануне там произошла стрельба, в результате которой трое скончались, еще трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

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нижегородская область

борский район

нижний новгород

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, борский район, обстрел остановки в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия