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МЭА снизило ожидания по ценам на нефть
Международное энергетической агентство снизило ожидания по ценам на нефть в долгосрочной перспективе, ожидает их роста до 70 долларов за баррель к 2025 году и... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:53
2020-10-13T07:53
россия
цены на нефть
мэа
опек
москва
ливия
иран
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Международное энергетической агентство снизило ожидания по ценам на нефть в долгосрочной перспективе, ожидает их роста до 70 долларов за баррель к 2025 году и до 75 долларов к 2030 году, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе агентства World Energy Outlook (WEO)."Частично это связано с тем, что кризис спровоцировал снижение затрат на добычу. Также, это объясняется тем, что основные производители традиционной нефти буду действовать так, чтобы не допустить роста цен до уровней, которые спровоцируют либо бурный рост добычи сланцевой добычи в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, либо более быстрый уход потребителей в сторону других источников энергии", - добавляет агентство.<a href="http://ria.ru/organization_MEHA/" target="_blank" data-auto="true">МЭА</a> прогнозирует, что после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти в ответ на рост цен до 70 долларов за баррель к 2025 году. "Такая цена необходима для соответствия спроса и предложения. Она также предполагает, что попытки <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a> регулировать рынок сохранятся, а отдельные производители будут избегать соблазна "открыть краны", чтобы сохранить возможность дополнительного дохода", - поясняют эксперты.В этот период волатильность на рынке нефти сохранится, так как нет полной уверенности в сценарии восстановления мировой экономики, что затрудняет производителям планирование будущих инвестиций. Кроме того, остается неопределенность вокруг добычи нефти в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иране</a>, которые способны оказать понижающий эффект на цены.К 2030 году, ожидает МЭА, цены на нефть достигнут 75 долларов за баррель, на фоне чего инвестиции в отрасль продолжат восстановление. Однако, остается неясность по поводу их источников и своевременности. В целом, учитывая прогноз по восстановлению спроса, который не предполагает бурного роста, МЭА ожидает, что все инвестиции в нефтедобычу вплоть до 2040 года будут направлены лишь на компенсацию падающего производства на действующих сейчас месторождениях.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
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москва
ливия
иран
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россия, цены на нефть, мэа, опек, москва, ливия, иран, сша, экономика

МЭА снизило ожидания по ценам на нефть

07:53 13.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Международное энергетической агентство снизило ожидания по ценам на нефть в долгосрочной перспективе, ожидает их роста до 70 долларов за баррель к 2025 году и до 75 долларов к 2030 году, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе агентства World Energy Outlook (WEO).
"Хотя спрос на нефть в базовом сценарии восстановится до уровней, близких к "доковидному" прогнозу прошлого года, к ценам на нефть это не относится - они на 15% ниже этого прогноза", - пишет МЭА.
"Частично это связано с тем, что кризис спровоцировал снижение затрат на добычу. Также, это объясняется тем, что основные производители традиционной нефти буду действовать так, чтобы не допустить роста цен до уровней, которые спровоцируют либо бурный рост добычи сланцевой добычи в США, либо более быстрый уход потребителей в сторону других источников энергии", - добавляет агентство.
МЭА прогнозирует, что после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти в ответ на рост цен до 70 долларов за баррель к 2025 году. "Такая цена необходима для соответствия спроса и предложения. Она также предполагает, что попытки ОПЕК регулировать рынок сохранятся, а отдельные производители будут избегать соблазна "открыть краны", чтобы сохранить возможность дополнительного дохода", - поясняют эксперты.
В этот период волатильность на рынке нефти сохранится, так как нет полной уверенности в сценарии восстановления мировой экономики, что затрудняет производителям планирование будущих инвестиций. Кроме того, остается неопределенность вокруг добычи нефти в Ливии и Иране, которые способны оказать понижающий эффект на цены.
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К 2030 году, ожидает МЭА, цены на нефть достигнут 75 долларов за баррель, на фоне чего инвестиции в отрасль продолжат восстановление. Однако, остается неясность по поводу их источников и своевременности. В целом, учитывая прогноз по восстановлению спроса, который не предполагает бурного роста, МЭА ожидает, что все инвестиции в нефтедобычу вплоть до 2040 года будут направлены лишь на компенсацию падающего производства на действующих сейчас месторождениях.
 
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