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МЭА спрогнозировало докризисный спрос на нефть к 2023 году
Мировой спрос на нефть под влиянием кризиса COVID-19 в 2020 году упадет на 8% к уровню прошлого года или 8 миллионов баррелей в сутки, но восстановится до... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:47
2020-10-13T07:47
цены на нефть
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Мировой спрос на нефть под влиянием кризиса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в 2020 году упадет на 8% к уровню прошлого года или 8 миллионов баррелей в сутки, но восстановится до "доковидного" уровня к 2023 году, а с 2030 года выйдет на плато, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook (WEO).<a href="http://ria.ru/organization_MEHA/" target="_blank" data-auto="true">МЭА</a> напоминает, что спрос на нефть увеличивался непрерывно на протяжении десятилетий, лишь изредка прерываясь во время экономического упадка. Однако COVID-19 с беспрецедентной силой ударил по рынку и уничтожил практически 10 лет роста за один год. "В 2020 году спрос на нефть, вероятно, упадет примерно на 8 миллионов баррелей в сутки к 2019 году", - сообщается в докладе. Агентство отмечает, что это падение составит 8% в годовом выражении."С 2030 года он выйдет на плато, а ежегодный рост будет составлять 0,1 миллиона баррелей в сутки", - утверждают эксперты агентства. Так, по оценкам МЭА, спрос на нефть с уровня 2019 года в 97,9 миллиона баррелей в сутки достигнет 99,9 миллиона в 2025 году, а далее 103,2 миллиона в 2030 году и 104,1 миллиона в 2040 году.При этом, как и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>, МЭА ждет различной динамики в развитых и развивающихся странах. Агентство утверждает, что пик спроса на нефть уже является реальностью для развитых стран, показатель здесь ниже своего максимума 2005 года. "Спрос на нефть в развитых экономиках восстановится в краткосрочной перспективе, но не достигнет докризисного уровня 2030 года", - пишет МЭА, отмечая, что особенно это касается стран ЕС с их стремлением к энергоэффективности и чистым источникам энергии."В целом, спрос на нефть в развитых странах упадет на 5 миллионов баррелей в сутки в период между 2019 и 2030 годом", - полагает агентство. Такое снижение однако будет более чем компенсировано динамикой в развивающихся странах, где показатель вырастет в этот период на 9 миллионов баррелей в сутки, а лидером этого роста на ближайшее десятилетие будет <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>.
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цены на нефть, мэа, опек, москва, индия, экономика

МЭА спрогнозировало докризисный спрос на нефть к 2023 году

07:47 13.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мировой спрос на нефть под влиянием кризиса COVID-19 в 2020 году упадет на 8% к уровню прошлого года или 8 миллионов баррелей в сутки, но восстановится до "доковидного" уровня к 2023 году, а с 2030 года выйдет на плато, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Международного энергетического агентства World Energy Outlook (WEO).
МЭА напоминает, что спрос на нефть увеличивался непрерывно на протяжении десятилетий, лишь изредка прерываясь во время экономического упадка. Однако COVID-19 с беспрецедентной силой ударил по рынку и уничтожил практически 10 лет роста за один год. "В 2020 году спрос на нефть, вероятно, упадет примерно на 8 миллионов баррелей в сутки к 2019 году", - сообщается в докладе. Агентство отмечает, что это падение составит 8% в годовом выражении.
"В 2021 году спрос на нефть вырастет на 5 миллионов баррелей в сутки и вернется к докризисным уровням примерно к 2023 году. Затем до 2030 года он будет расти в среднем на 0,7 миллиона баррелей в сутки ежегодно до 2030 года, однако из-за влияния пандемии COVID-19 на мировую экономику и торговлю в 2030 году он будет 2 миллиона баррелей в сутки ниже, чем ожидалось в прошлогоднем прогнозе", - также сообщает МЭА.
"С 2030 года он выйдет на плато, а ежегодный рост будет составлять 0,1 миллиона баррелей в сутки", - утверждают эксперты агентства. Так, по оценкам МЭА, спрос на нефть с уровня 2019 года в 97,9 миллиона баррелей в сутки достигнет 99,9 миллиона в 2025 году, а далее 103,2 миллиона в 2030 году и 104,1 миллиона в 2040 году.
При этом, как и ОПЕК, МЭА ждет различной динамики в развитых и развивающихся странах. Агентство утверждает, что пик спроса на нефть уже является реальностью для развитых стран, показатель здесь ниже своего максимума 2005 года. "Спрос на нефть в развитых экономиках восстановится в краткосрочной перспективе, но не достигнет докризисного уровня 2030 года", - пишет МЭА, отмечая, что особенно это касается стран ЕС с их стремлением к энергоэффективности и чистым источникам энергии.
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"В целом, спрос на нефть в развитых странах упадет на 5 миллионов баррелей в сутки в период между 2019 и 2030 годом", - полагает агентство. Такое снижение однако будет более чем компенсировано динамикой в развивающихся странах, где показатель вырастет в этот период на 9 миллионов баррелей в сутки, а лидером этого роста на ближайшее десятилетие будет Индия.
 
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