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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/naryad-1579646849.html
"Девушка в активном поиске": фанаты оценили смелый наряд Кристины Асмус
Актриса и телеведущая Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в новом образе, который восхитил пользователей Сети. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:43
2020-10-13T19:43
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в новом образе, который восхитил пользователей Сети.На снимке звезда предстала в черных укороченных брюках, узком корсете с прозрачной вставкой на уровне живота и туфлях на тонком каблуке. В таком наряде она посетила специальный показ фильма "Китобой".Фанаты Кристины Асмус оценили ее смелый наряд и оставили под снимком множество комплиментов:— Сразу видно по наряду, что Кристина в активном поиске.— Блуза – огонь!— Вы очень красивая и талантливая!— Бесподобно костюмчик сидит.— Вы просто "вау"!Кристина Асмус – российская актриса театра и кино. Недавно она рассталась со своим супругом, юмористом <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a>.
https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579191072.html
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кристина асмус, гарик харламов (игорь)

"Девушка в активном поиске": фанаты оценили смелый наряд Кристины Асмус

19:43 13.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Актриса и телеведущая Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в новом образе, который восхитил пользователей Сети.
На снимке звезда предстала в черных укороченных брюках, узком корсете с прозрачной вставкой на уровне живота и туфлях на тонком каблуке. В таком наряде она посетила специальный показ фильма "Китобой".
© Фото : Asmus Kristina / Instagram Фото из Instagram Кристины Асмус
Фото из Instagram Кристины Асмус - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Asmus Kristina / Instagram
Фото из Instagram Кристины Асмус
Фанаты Кристины Асмус оценили ее смелый наряд и оставили под снимком множество комплиментов:
— Сразу видно по наряду, что Кристина в активном поиске.
— Блуза – огонь!
— Вы очень красивая и талантливая!
— Бесподобно костюмчик сидит.
— Вы просто "вау"!
Кристина Асмус – российская актриса театра и кино. Недавно она рассталась со своим супругом, юмористом Гариком Харламовым.
Кадр из программы Comedy Club - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 16:38Шоубиз
Гарик Харламов жестко высмеял Кристину Асмус в телешоу
 
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ШоубизКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)
 
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