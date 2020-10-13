https://ria.ru/20201013/naryad-1579646849.html
"Девушка в активном поиске": фанаты оценили смелый наряд Кристины Асмус
Актриса и телеведущая Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в новом образе, который восхитил пользователей Сети. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:43
2020-10-13T19:43
2020-10-13T19:43
шоубиз
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в новом образе, который восхитил пользователей Сети.На снимке звезда предстала в черных укороченных брюках, узком корсете с прозрачной вставкой на уровне живота и туфлях на тонком каблуке. В таком наряде она посетила специальный показ фильма "Китобой".Фанаты Кристины Асмус оценили ее смелый наряд и оставили под снимком множество комплиментов:— Сразу видно по наряду, что Кристина в активном поиске.— Блуза – огонь!— Вы очень красивая и талантливая!— Бесподобно костюмчик сидит.— Вы просто "вау"!Кристина Асмус – российская актриса театра и кино. Недавно она рассталась со своим супругом, юмористом <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a>.
https://ria.ru/20201010/kharlamov-1579191072.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, гарик харламов (игорь)