https://ria.ru/20201013/nalog-1579516257.html

В Госдуме оценили идею ввести налог на бездетность в России

Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:53

2020-10-13T08:53

2020-10-13T08:53

елена строкова

советский

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_elena-strokova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Строкова</a>.Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.Она отметила, что демографическая ситуация в РФ сейчас действительно не самая лучшая из возможных, а аналогичный механизм уже успел успешно себя зарекомендовать в Советском Союзе.

https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html

https://realty.ria.ru/20201012/matkapital-1579411196.html

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советский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена строкова, советский , общество