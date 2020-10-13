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В Госдуме оценили идею ввести налог на бездетность в России
Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:53
2020-10-13T08:53
елена строкова
советский
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_elena-strokova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Строкова</a>.Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.Она отметила, что демографическая ситуация в РФ сейчас действительно не самая лучшая из возможных, а аналогичный механизм уже успел успешно себя зарекомендовать в Советском Союзе.
https://ria.ru/20200821/eko-1576099673.html
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елена строкова, советский , общество

В Госдуме оценили идею ввести налог на бездетность в России

08:53 13.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Недопустимо принуждать семьи к рождению ребёнка введением в России налога на бездетность, следует расширять спектр льгот для молодых семей, считает депутат Госдумы Елена Строкова.
Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, а платеж мог бы составлять 500 рублей в месяц.
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"На мой взгляд, необходимо в этой ситуации использовать пряник, а не кнут. Недопустимо принуждать людей к рождению ребенка. В противном случае, уверена, что количество нежелаемых детей у молодых родителей увеличится. Думаю, что в первую очередь нужно расширять спектр льгот, которые дают молодым семьям новые возможности, а не забирают последние", - сказала Строкова РИА Новости.
Она отметила, что демографическая ситуация в РФ сейчас действительно не самая лучшая из возможных, а аналогичный механизм уже успел успешно себя зарекомендовать в Советском Союзе.
"Однако для таких критичных мер, учитывая все возможные экономические кризисы и финансовые трудности во время коронавирусной инфекции, сейчас явно далеко не лучшее время", - заключила депутат.
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Елена СтроковаСоветскийОбщество
 
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