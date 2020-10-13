https://ria.ru/20201013/nagiev-1579525305.html
Дмитрий Нагиев мечтает эмигрировать
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в беседе с "Собеседником" рассказал, что иногда у него возникали мысли "все бросить" и уехать в другую страну. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:15
2020-10-13T10:15
2020-10-13T10:15
шоубиз
россия
дмитрий нагиев
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Актер и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a> в беседе с "<a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Собеседником</a>" рассказал, что иногда у него возникали мысли "все бросить" и уехать в другую страну.При этом он отметил, что у него нет конкретной цели покинуть Россию."Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить", — пояснил актер. Он также заявил, что завидует тем, кто может бросить бизнес и "сидеть на своем крылечке, играть на дудке".Также он рассказал, что работа — "это вообще не его" и на нее он идет, как на плаху."Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею. Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать", — заявил Нагиев, подчеркнув, что все, чем он занимается, он пытается делать честно.
https://ria.ru/20200913/zarubina-1577165740.html
3
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий нагиев
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев
в беседе с "Собеседником
" рассказал, что иногда у него возникали мысли "все бросить" и уехать в другую страну.
При этом он отметил, что у него нет конкретной цели покинуть Россию.
"Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить", — пояснил актер. Он также заявил, что завидует тем, кто может бросить бизнес и "сидеть на своем крылечке, играть на дудке".
Также он рассказал, что работа — "это вообще не его" и на нее он идет, как на плаху.
"Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею. Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать", — заявил Нагиев, подчеркнув, что все, чем он занимается, он пытается делать честно.