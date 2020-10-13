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https://ria.ru/20201013/musor-1579521798.html
Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область стали худшими регионами в стране по темпам осуществления мусорной реформы, сообщил... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:45
2020-10-13T12:23
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
дмитрий кобылкин
архангельская область
тюменская область
хабаровский край
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, Тува, <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейская автономная область</a> и <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельская область</a> стали худшими регионами в стране по темпам осуществления мусорной реформы, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экологии и окружающей среды во вторник.Министр также отметил, что лидерами по реформированию системы обращения с отходами стали Московская, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородская области</a>, Татарстан, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a>, Мордовия, Ивановская и <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская области</a>.Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в 2019 году.
https://ria.ru/20201012/musor-1579423152.html
Боюсь представить, сколько заработали личности, которые организовывают очередную мусорную реформу. А полигоны отходов все растут
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архангельская область
тюменская область
хабаровский край
РИА Новости
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, архангельская область, тюменская область, хабаровский край, общество

Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы

09:45 13.10.2020 (обновлено: 12:23 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтейнеры для сбора отходов
Контейнеры для сбора отходов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область стали худшими регионами в стране по темпам осуществления мусорной реформы, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на заседании комитета Госдумы по экологии и окружающей среды во вторник.

"Я вынужден назвать субъекты, где реформа пока идет тяжело и результатов ее мы не наблюдаем. Это Хабаровский край, Республика Тыва, Еврейская автономная область, Архангельская область", — сказал Кобылкин.

Министр также отметил, что лидерами по реформированию системы обращения с отходами стали Московская, Нижегородская области, Татарстан, Тюменская область, Мордовия, Ивановская и Саратовская области.
Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в 2019 году.
Спрессованные жестяные банки - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 15:13
РЭО заявил о нехватке полигонов для мусора
 
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФДмитрий КобылкинАрхангельская областьТюменская областьХабаровский крайОбщество
 
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