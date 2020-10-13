https://ria.ru/20201013/musor-1579521798.html

Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы

Хабаровский край, Тува, Еврейская автономная область и Архангельская область стали худшими регионами в стране по темпам осуществления мусорной реформы, сообщил... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:45

2020-10-13T09:45

2020-10-13T12:23

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

дмитрий кобылкин

архангельская область

тюменская область

хабаровский край

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровский край</a>, Тува, <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейская автономная область</a> и <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельская область</a> стали худшими регионами в стране по темпам осуществления мусорной реформы, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экологии и окружающей среды во вторник.Министр также отметил, что лидерами по реформированию системы обращения с отходами стали Московская, <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородская области</a>, Татарстан, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская область</a>, Мордовия, Ивановская и <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская области</a>.Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в 2019 году.

https://ria.ru/20201012/musor-1579423152.html

Olga Mironova Боюсь представить, сколько заработали личности, которые организовывают очередную мусорную реформу. А полигоны отходов все растут 10

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архангельская область

тюменская область

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, архангельская область, тюменская область, хабаровский край, общество