https://ria.ru/20201013/moskva-1579593152.html

Инвестпортал Москвы поможет сдать или продать промышленную площадку

На инвестиционном портале столицы InvestMoscow появился сервис для собственников промышленных площадок, который поможет им сдать в аренду или продать свою... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:34

2020-10-13T15:34

2020-10-13T15:34

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. На инвестиционном портале столицы InvestMoscow появился сервис для собственников промышленных площадок, который поможет им сдать в аренду или продать свою недвижимость под производство, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый функционал сервиса по онлайн подбору площадок для производства запустило на портале Агентство промышленного развития города. Он позволяет собственникам оставить заявку на включение их объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки, уточняется в сообщении.Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, подбор площадок и земли для размещения производства на территории столицы - востребованная услуга, которую оказывает Агентство промышленного развития, обрабатывающее в год более 120 подобных обращений производителей. Отмечается, что услуга предоставляется промышленным компаниям, планирующим локализацию либо расширение производства на территории Москвы. Выбор площадки осуществляется, исходя из требований, обозначенных инвестором на этапе ее поиска, например, оптимальной локации и возможности подключения к инженерным сетям."Чтобы разместить предложение по производственной площадке на инвестпортале Москвы, потенциальный арендодатель или продавец должен оставить заявку на включение ее в реестр. Сотрудники Агентства промышленного развития Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ. После устранения недостатков отклоненную ранее заявку можно будет подать повторно", – пояснил руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>.<a href="https://investmoscow.ru/" target="_blank">Инвестиционный портал</a> запущен в 2014 году для повышения эффективности и качества взаимодействия столичных властей с бизнесом. Здесь предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.

https://ria.ru/20201008/lgoty-1578811185.html

https://ria.ru/20201007/promyshlennost-1578669944.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва