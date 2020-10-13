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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201013/moskva-1579593152.html
Инвестпортал Москвы поможет сдать или продать промышленную площадку
На инвестиционном портале столицы InvestMoscow появился сервис для собственников промышленных площадок, который поможет им сдать в аренду или продать свою... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:34
2020-10-13T15:34
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости</strong>. На инвестиционном портале столицы InvestMoscow появился сервис для собственников промышленных площадок, который поможет им сдать в аренду или продать свою недвижимость под производство, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новый функционал сервиса по онлайн подбору площадок для производства запустило на портале Агентство промышленного развития города. Он позволяет собственникам оставить заявку на включение их объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки, уточняется в сообщении.Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, подбор площадок и земли для размещения производства на территории столицы - востребованная услуга, которую оказывает Агентство промышленного развития, обрабатывающее в год более 120 подобных обращений производителей. Отмечается, что услуга предоставляется промышленным компаниям, планирующим локализацию либо расширение производства на территории Москвы. Выбор площадки осуществляется, исходя из требований, обозначенных инвестором на этапе ее поиска, например, оптимальной локации и возможности подключения к инженерным сетям."Чтобы разместить предложение по производственной площадке на инвестпортале Москвы, потенциальный арендодатель или продавец должен оставить заявку на включение ее в реестр. Сотрудники Агентства промышленного развития Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ. После устранения недостатков отклоненную ранее заявку можно будет подать повторно", – пояснил руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a>.<a href="https://investmoscow.ru/" target="_blank">Инвестиционный портал</a> запущен в 2014 году для повышения эффективности и качества взаимодействия столичных властей с бизнесом. Здесь предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.
https://ria.ru/20201008/lgoty-1578811185.html
https://ria.ru/20201007/promyshlennost-1578669944.html
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РИА Новости
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60
александр прохоров, москва

Инвестпортал Москвы поможет сдать или продать промышленную площадку

15:34 13.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На инвестиционном портале столицы InvestMoscow появился сервис для собственников промышленных площадок, который поможет им сдать в аренду или продать свою недвижимость под производство, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Новый функционал сервиса по онлайн подбору площадок для производства запустило на портале Агентство промышленного развития города. Он позволяет собственникам оставить заявку на включение их объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки, уточняется в сообщении.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 13:01Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промкомплексы Москвы за 5 лет получили льготы на 4,4 млрд рублей
Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, подбор площадок и земли для размещения производства на территории столицы - востребованная услуга, которую оказывает Агентство промышленного развития, обрабатывающее в год более 120 подобных обращений производителей.
"С 2017 года при поддержке агентства в Москве локализовано 34 высокотехнологичных промышленных предприятия. Общий объем сделанных ими инвестиций составил 17 миллиардов рублей, создано 3,2 тысячи рабочих мест. Благодаря новому функционалу, база данных свободных промышленных площадок Москвы будет обновляться быстрее, также расширится выбор локаций", – рассказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что услуга предоставляется промышленным компаниям, планирующим локализацию либо расширение производства на территории Москвы. Выбор площадки осуществляется, исходя из требований, обозначенных инвестором на этапе ее поиска, например, оптимальной локации и возможности подключения к инженерным сетям.
"Чтобы разместить предложение по производственной площадке на инвестпортале Москвы, потенциальный арендодатель или продавец должен оставить заявку на включение ее в реестр. Сотрудники Агентства промышленного развития Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ. После устранения недостатков отклоненную ранее заявку можно будет подать повторно", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 17:11Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Александр Прохоров: поддерживаем промышленные проекты на благо Москвы
Инвестиционный портал запущен в 2014 году для повышения эффективности и качества взаимодействия столичных властей с бизнесом. Здесь предприниматели могут оперативно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.
 
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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