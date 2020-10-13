https://ria.ru/20201013/molodost-1579518823.html

Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет

Американский стилист и визажист Рику Кампу, работающий с Гвинет Пэлтроу, Мег Райан и Синди Кроуфорд, поделился секретами, которые позволяют женщинам старше 40... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:27

2020-10-13T09:27

2020-10-13T09:27

синди кроуфорд

витамины

молодость

здоровье

гвинет пэлтроу

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Американский стилист и визажист Рику Кампу, работающий с <a href="http://ria.ru/person_Gvinet_Pehltrou/" target="_blank" data-auto="true">Гвинет Пэлтроу</a>, Мег Райан и <a href="http://ria.ru/person_Sindi_Krouford/" target="_blank" data-auto="true">Синди Кроуфорд</a>, поделился секретами, которые позволяют женщинам старше 40 лет выглядеть <a href="https://ria.ru/keyword_molodost" target="_blank">моложе</a>. Об этом пишет <a href="https://www.dailymail.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Mail</a>.После 40 лет морщины становятся заметнее, а кожа теряет эластичность. Кроме того, женщины часто начинают страдать от гиперпигментации — темных пятен на лице и теле. Кампу посоветовал изменить подход к макияжу, чтобы сделать лицо моложе: он предложил подкручивать ресницы при помощи щипцов и только потом красить их тушью, а также использовать коричневые оттенки теней. Также визажист посоветовал отказаться от блесток в тенях или от блеска для губ, матовых помад также следует избегать. Не стоит пренебрегать бальзамом для губ. Для макияжа лучше использовать кремовые румяна — они выглядят на коже естественнее и делают ее подтянутой. Брови, по его словам, не стоит делать слишком яркими.Также Кампу предложил поменять рацион, добавив в него <a href="https://ria.ru/keyword_vitaminy" target="_blank">витамины</a> A, C, B5, D, E и К: они содержатся в яйцах, овощах, говядине, молочных продуктах, рыбе, авокадо, лимонах и орехах. Витамины, по его словам, играют огромную роль в здоровье кожи и костей.Также визажист напомнил, что нужно избегать солнца с 10 утра до четырех часов дня и ежедневно использовать солнцезащитный крем — это поможет предотвратить появление морщин. Кроме того, для женщин старше 40 лет особенно важен массаж лица: он усиливает кровообращение и приток кислорода к лицевым мышцам и делает лицо подтянутым.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/morschiny-1576984845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синди кроуфорд, витамины, молодость, здоровье, гвинет пэлтроу, в мире