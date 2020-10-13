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РИА Наука
https://ria.ru/20201013/mks-1579583155.html
Космонавт рассказал о новом модуле "Наука" для МКС
Момент, когда Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыкуется к Международной космической станции, будет счастьем для космонавтов, сообщил во РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:34
2020-10-13T14:34
риа наука
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости.</strong> Момент, когда Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыкуется к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, будет счастьем для космонавтов, сообщил во вторник <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Novickijj_2/" target="_blank" data-auto="true">Олег Новицкий</a>, которому предстоит быть в этот момент на МКС."Я думаю, это будет большое счастье, когда модуль пристыкуется к станции", - сказал он на пресс-конференции экипажа.После стыковки космонавты, скорее всего, проведут штатные процедуры, в том числе проверят его герметичность, возьмут пробы воздуха. Также экипаж, возможно, демонтирует некоторое оборудование, которое понадобится при стыковке, но не будет нужно для работы МЛМ в составе МКС, отметил Новицкий."С большим удовольствием [будем] использовать новый объем, новые возможности для нашей станции, будем работать", - добавил космонавт.Новицкий должен вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым полететь на станцию на следующем "Союзе" весной 2021 года и принять "Науку" на орбите. Кроме того, он входит в дублирующий экипаж корабля "Союз МС-17", который отправится к станции 14 октября.
https://ria.ru/20201013/mks-1579582275.html
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олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавт рассказал о новом модуле "Наука" для МКС

14:34 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМодуль "Наука" российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. Момент, когда Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыкуется к Международной космической станции, будет счастьем для космонавтов, сообщил во вторник Олег Новицкий, которому предстоит быть в этот момент на МКС.
"Я думаю, это будет большое счастье, когда модуль пристыкуется к станции", - сказал он на пресс-конференции экипажа.
После стыковки космонавты, скорее всего, проведут штатные процедуры, в том числе проверят его герметичность, возьмут пробы воздуха. Также экипаж, возможно, демонтирует некоторое оборудование, которое понадобится при стыковке, но не будет нужно для работы МЛМ в составе МКС, отметил Новицкий.
"С большим удовольствием [будем] использовать новый объем, новые возможности для нашей станции, будем работать", - добавил космонавт.
Новицкий должен вместе с другим российским космонавтом Петром Дубровым полететь на станцию на следующем "Союзе" весной 2021 года и принять "Науку" на орбите. Кроме того, он входит в дублирующий экипаж корабля "Союз МС-17", который отправится к станции 14 октября.
Онлайн-конференция экипажей корабля Союз МС-17 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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РИА НаукаОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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