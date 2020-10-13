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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201013/mks-1579582275.html
Космонавты рассказали, какие сны снятся на борту МКС
Космонавты на борту Международной космической станции спят крепко, причмокивают и видят добрые сны, рассказал Сергей Рыжиков, которому завтра предстоит... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:28
2020-10-13T14:28
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
космос
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Космонавты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> спят крепко, причмокивают и видят добрые сны, рассказал <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a>, которому завтра предстоит отправиться на МКС."Если зафиксировались плохо, то можно немножко из спального мешка выпорхнуть, но это случается редко, поэтому сон спокойный, ровный, с хорошими мечтаниями во сне, добрыми", - добавил Рыжиков.<a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, который также полетит в среду на орбиту, рассказал, что необходимо обладать крепким здоровьем, чтобы пройти отбор в отряд космонавтов, других особых требований нет."Может быть, я кого-то обрадую, а кого-то огорчу, но не надо быть мастерами спорта, тяжелоатлетами и иметь выдающиеся возможности", - сказал он.Космонавт напомнил, что попробовать свои силы и попытаться стать космонавтом могут те, у кого есть инженерное или естественнонаучное образование, врачи определенных направлений и летчики. Кудь-Сверчков признался, что в детстве хотел стать не космонавтом, а спасателем или военным разведчиком.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли Рыжиков и Кудь-Сверчков, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 7 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201013/alkogol-1579506214.html
https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, космос, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, байконур (город)

Космонавты рассказали, какие сны снятся на борту МКС

14:28 13.10.2020
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкОнлайн-конференция экипажей корабля "Союз МС-17"
Онлайн-конференция экипажей корабля Союз МС-17 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Космонавты на борту Международной космической станции спят крепко, причмокивают и видят добрые сны, рассказал Сергей Рыжиков, которому завтра предстоит отправиться на МКС.
"(Снятся) летающие сны. Спят хорошо, крепко, причмокивают. Зафиксированы, никуда не улетают", - сказал космонавт на предстартовой онлайн-видеоконференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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"Если зафиксировались плохо, то можно немножко из спального мешка выпорхнуть, но это случается редко, поэтому сон спокойный, ровный, с хорошими мечтаниями во сне, добрыми", - добавил Рыжиков.
Сергей Кудь-Сверчков, который также полетит в среду на орбиту, рассказал, что необходимо обладать крепким здоровьем, чтобы пройти отбор в отряд космонавтов, других особых требований нет.
"Может быть, я кого-то обрадую, а кого-то огорчу, но не надо быть мастерами спорта, тяжелоатлетами и иметь выдающиеся возможности", - сказал он.
Онлайн-конференция экипажей корабля Союз МС-17 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Космонавт напомнил, что попробовать свои силы и попытаться стать космонавтом могут те, у кого есть инженерное или естественнонаучное образование, врачи определенных направлений и летчики. Кудь-Сверчков признался, что в детстве хотел стать не космонавтом, а спасателем или военным разведчиком.
Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли Рыжиков и Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 7 минут. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.
 
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсКосмосСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаБайконур (город)
 
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