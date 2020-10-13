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В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, пассажиров высадили из поезда на "Театральной", сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:41
2020-10-13T22:41
россия
метро
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Движение на Замоскворецкой линии метро <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> вводится в график, пассажиров высадили из поезда на "Театральной", сообщает столичный департамент транспорта в своём <a href="https://t.me/s/DtOperativno" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проверки поезда.Кроме того, дептранс уточнил, что "информация ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности". "Движение поездов осуществляется на всех линиях мосметро", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что из-за неисправности тормозной системы подвижного состава на перегоне между "Тверской" и "Театральной" произошла остановка. "Состав вышел на станцию самостоятельно, на малом ходу и далее проследовал в депо. Задержка движения составила 20 минут, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200930/metro-1577982732.html
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россия, метро, москва, происшествия

В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд

22:41 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена на входе на станцию "Театральная"
Логотип Московского метрополитена на входе на станцию Театральная - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, пассажиров высадили из поезда на "Театральной", сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проверки поезда.
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"Пассажиров высадили из одного поезда на "Театральной". Поезд убрали с линии для проверки. Движение на Замоскворецкой линии уже вводится в график", - говорится в сообщении.

Кроме того, дептранс уточнил, что "информация ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности". "Движение поездов осуществляется на всех линиях мосметро", - говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что из-за неисправности тормозной системы подвижного состава на перегоне между "Тверской" и "Театральной" произошла остановка. "Состав вышел на станцию самостоятельно, на малом ходу и далее проследовал в депо. Задержка движения составила 20 минут, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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