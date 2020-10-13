В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена на входе на станцию "Театральная"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, пассажиров высадили из поезда на "Театральной", сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проверки поезда.
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"Пассажиров высадили из одного поезда на "Театральной". Поезд убрали с линии для проверки. Движение на Замоскворецкой линии уже вводится в график", - говорится в сообщении.
Кроме того, дептранс уточнил, что "информация ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности". "Движение поездов осуществляется на всех линиях мосметро", - говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что из-за неисправности тормозной системы подвижного состава на перегоне между "Тверской" и "Театральной" произошла остановка. "Состав вышел на станцию самостоятельно, на малом ходу и далее проследовал в депо. Задержка движения составила 20 минут, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.