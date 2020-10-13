https://ria.ru/20201013/metro-1579670493.html

В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд

Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы вводится в график, пассажиров высадили из поезда на "Театральной", сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T22:41

2020-10-13T22:41

2020-10-13T22:41

россия

метро

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Движение на Замоскворецкой линии метро <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> вводится в график, пассажиров высадили из поезда на "Театральной", сообщает столичный департамент транспорта в своём <a href="https://t.me/s/DtOperativno" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проверки поезда.Кроме того, дептранс уточнил, что "информация ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности". "Движение поездов осуществляется на всех линиях мосметро", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что из-за неисправности тормозной системы подвижного состава на перегоне между "Тверской" и "Театральной" произошла остановка. "Состав вышел на станцию самостоятельно, на малом ходу и далее проследовал в депо. Задержка движения составила 20 минут, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200930/metro-1577982732.html

https://ria.ru/20200603/1572429035.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, метро, москва, происшествия