https://ria.ru/20201013/metro-1579665605.html
В Москве поезд метро застрял в тоннеле
Поезд застрял в тоннеле между станциями Театральная и Тверская Зеленой ветки московского метро из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T21:46
2020-10-13T21:46
2020-10-13T21:46
россия
метро
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Поезд застрял в тоннеле между станциями Театральная и Тверская Зеленой ветки московского метро из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, неисправный состав планируется отбуксировать резервным поездом.Кроме того, интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для проверки поезда, сообщает столичный департамент транспорта в своём <a href="https://t.me/s/DtOperativno" target="_blank">Telegram-канале</a>.
https://ria.ru/20200603/1572429035.html
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россия
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, метро, москва, происшествия