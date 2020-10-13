https://ria.ru/20201013/metro-1579665605.html

В Москве поезд метро застрял в тоннеле

Поезд застрял в тоннеле между станциями Театральная и Тверская Зеленой ветки московского метро из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T21:46

2020-10-13T21:46

2020-10-13T21:46

россия

метро

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Поезд застрял в тоннеле между станциями Театральная и Тверская Зеленой ветки московского метро из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, неисправный состав планируется отбуксировать резервным поездом.Кроме того, интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии метро <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> для проверки поезда, сообщает столичный департамент транспорта в своём <a href="https://t.me/s/DtOperativno" target="_blank">Telegram-канале</a>.

https://ria.ru/20200603/1572429035.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, метро, москва, происшествия