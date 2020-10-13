https://ria.ru/20201013/mediki-1579561683.html

Калужским медикам вручили медали за борьбу с COVID-19

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил 25 работникам медучреждений региональные награды "За медицинскую доблесть", отметив их трудную и... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:02

2020-10-13T13:02

2020-10-13T13:02

калужская область

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коронавирус covid-19

владислав шапша

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<strong>КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> <a href="http://ria.ru/person_vladislav-shapsha/" target="_blank" data-auto="true">Владислав Шапша</a> вручил 25 работникам медучреждений региональные награды "За медицинскую доблесть", отметив их трудную и самоотверженную работу в борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщило областное правительство.Калужская область стала первым российским регионом, учредившим награды для поощрения медиков, работающих с COVID-19. Медали предназначены для медицинских работников, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. В регионе уже награждены более 30 медиков.Во вторник из рук Владислава Шапши медали получили 25 представителей областных, районных и городских учреждений здравоохранения. Поздравляя медиков, губернатор поблагодарил их за решимость, честность и профессионализм."Вы первые, кто встретил болезнь, не зная, что это, как лечить людей и как правильно действовать. Пришла вторая волна. Болезнь не отступает. Но мы стали сильнее и увереннее, потому что прошли этот непростой путь, получили опыт, подготовились и сделали серьезные выводы. Все это благодаря вашей самоотверженной, ответственной, тяжелой и доброй работе. Спасибо вам от всей души", - сказал губернатор.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201012/sport-1579398117.html

https://ria.ru/20201005/aviatsiya-1578274787.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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