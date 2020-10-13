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Свыше 200 медиков Приморья получили выплаты за раннее выявление онкологии
Двести пятьдесят медиков в Приморье с начала года получили доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, всего на эти цели направлено около РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:49
2020-10-13T10:49
олег кожемяко
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Двести пятьдесят медиков в Приморье с начала года получили доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, всего на эти цели направлено около 2 миллионов рублей, сообщает правительство региона."По краевой программе раннего выявления онкологических заболеваний за девять месяцев этого года 250 медиков получили дополнительные выплаты к заработной плате в размере 3 тысяч рублей. Каждый из специалистов выявил несколько случаев злокачественных новообразований. Такая мера поддержки обязывает врачей быть более внимательными и компетентными к выявлению онкозаболеваний", – отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения региона Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.По итогам девяти месяцев этого года на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний на первой и второй стадиях направлено около 2 миллионов рублей. Вознаграждение врачи получают за каждый обнаруженный случай. Во время профилактических осмотров и диспансеризации в этом году их уже выявлено свыше 650.В числе специалистов, которые могут обнаружить патологию, – терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи и другие. Задача медиков – максимально дообследовать каждого пациента с подозрением на злокачественное новообразование, используя современные методы на этапе обследования уровня поликлиники.Борьба с онкозаболеваниями – одна из задач национального проекта "Здравоохранение". По инициативе главы Приморья <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олега Кожемяко</a> с 2019 года в регионе начали действовать несколько новых мер социальной поддержки медработников – единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения.В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579507435.html
https://ria.ru/20201012/oborudovanie-1579341526.html
приморский край
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60
олег кожемяко, приморский край, общество

Свыше 200 медиков Приморья получили выплаты за раннее выявление онкологии

10:49 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов
Лаборант держит в руках штатив с образцами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Двести пятьдесят медиков в Приморье с начала года получили доплаты за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, всего на эти цели направлено около 2 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
"По краевой программе раннего выявления онкологических заболеваний за девять месяцев этого года 250 медиков получили дополнительные выплаты к заработной плате в размере 3 тысяч рублей. Каждый из специалистов выявил несколько случаев злокачественных новообразований. Такая мера поддержки обязывает врачей быть более внимательными и компетентными к выявлению онкозаболеваний", – отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения региона Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
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По итогам девяти месяцев этого года на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний на первой и второй стадиях направлено около 2 миллионов рублей. Вознаграждение врачи получают за каждый обнаруженный случай. Во время профилактических осмотров и диспансеризации в этом году их уже выявлено свыше 650.
В числе специалистов, которые могут обнаружить патологию, – терапевты, педиатры, врачи общей практики, акушеры-гинекологи и другие. Задача медиков – максимально дообследовать каждого пациента с подозрением на злокачественное новообразование, используя современные методы на этапе обследования уровня поликлиники.
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Борьба с онкозаболеваниями – одна из задач национального проекта "Здравоохранение". По инициативе главы Приморья Олега Кожемяко с 2019 года в регионе начали действовать несколько новых мер социальной поддержки медработников – единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.
 
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Олег КожемякоПриморский крайОбщество
 
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