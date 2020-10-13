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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201013/med-1579555838.html
На подмосковных ярмарках случаев фальсификации меда не выявлено
Свыше 70 образцов меда реализуемого на сельскохозяйственных ярмарках Подмосковья было проверено региональной ветеринарной службой региона, говорится в сообщении РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:36
2020-10-13T12:36
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Свыше 70 образцов меда реализуемого на сельскохозяйственных ярмарках <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> было проверено региональной ветеринарной службой региона, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.В сентябре на территории Московской области прошло порядка 125 сельскохозяйственных ярмарок, на которые поступило для реализации около трех тонн меда."Врачи государственной ветеринарной службы провели испытание 73 образцов продукции. Случаев фальсификации не выявлено", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.По его словам, в качестве основного метода лабораторного анализа считают определение удельного веса, кислотности, содержания влаги, пади, фермента диастазы, примесей различной этиологии, цветочной пыльцы, а также выявление прогревания меда.
https://ria.ru/20201013/volokolamsk-1579534664.html
московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)

На подмосковных ярмарках случаев фальсификации меда не выявлено

12:36 13.10.2020
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкПродукция пчеловодства
Продукция пчеловодства - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Артем Житенев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Свыше 70 образцов меда реализуемого на сельскохозяйственных ярмарках Подмосковья было проверено региональной ветеринарной службой региона, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.
В сентябре на территории Московской области прошло порядка 125 сельскохозяйственных ярмарок, на которые поступило для реализации около трех тонн меда.
Стройка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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"Врачи государственной ветеринарной службы провели испытание 73 образцов продукции. Случаев фальсификации не выявлено", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам, в качестве основного метода лабораторного анализа считают определение удельного веса, кислотности, содержания влаги, пади, фермента диастазы, примесей различной этиологии, цветочной пыльцы, а также выявление прогревания меда.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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