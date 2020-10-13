https://ria.ru/20201013/med-1579555838.html

На подмосковных ярмарках случаев фальсификации меда не выявлено

Свыше 70 образцов меда реализуемого на сельскохозяйственных ярмарках Подмосковья было проверено региональной ветеринарной службой региона, говорится в сообщении РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:36

2020-10-13T12:36

2020-10-13T12:36

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Свыше 70 образцов меда реализуемого на сельскохозяйственных ярмарках <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> было проверено региональной ветеринарной службой региона, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.В сентябре на территории Московской области прошло порядка 125 сельскохозяйственных ярмарок, на которые поступило для реализации около трех тонн меда."Врачи государственной ветеринарной службы провели испытание 73 образцов продукции. Случаев фальсификации не выявлено", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.По его словам, в качестве основного метода лабораторного анализа считают определение удельного веса, кислотности, содержания влаги, пади, фермента диастазы, примесей различной этиологии, цветочной пыльцы, а также выявление прогревания меда.

https://ria.ru/20201013/volokolamsk-1579534664.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)