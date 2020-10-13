https://ria.ru/20201013/maski-1579607905.html
Число нарушений масочного режима в транспорте МО снизилось на 80%
Количество нарушений масочного режима в транспорте Московской области уменьшилось на 80%. За тем, как жители соблюдают меры безопасности, следят представители... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:30
2020-10-13T16:30
2020-10-13T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Количество нарушений масочного режима в транспорте Московской области уменьшилось на 80%. За тем, как жители соблюдают меры безопасности, следят представители правопорядка, контролеры и волонтеры в автобусах и электричках, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/narushenij-masochnogo-rezhima-menshe/" target="_blank">"360"</a>.Каждый день они проверяют около 2,5 миллиона пассажиров. Добровольцы выдают средства личной защиты тем, у кого их нет. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова отметила, что в настоящий момент личным или общественным транспортом в Подмосковье пользуются порядка шести миллионов людей. По ее словам, пассажиры стали серьезнее относиться к масочному режиму."Сегодня пассажиры относятся к масочному режиму более ответственно – об этом могут свидетельствовать и результаты реализации масок", – пояснила Анна Кротова.За десять дней октября было продано более 170 тысяч масок. Эта цифра превышает показатели за весь сентябрь. Все люди в общественном транспорте Подмосковья должны быть в масках. В противном случае нужно будет заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Количество нарушений масочного режима в транспорте Московской области уменьшилось на 80%. За тем, как жители соблюдают меры безопасности, следят представители правопорядка, контролеры и волонтеры в автобусах и электричках, сообщил телеканал "360"
.
Каждый день они проверяют около 2,5 миллиона пассажиров. Добровольцы выдают средства личной защиты тем, у кого их нет. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова отметила, что в настоящий момент личным или общественным транспортом в Подмосковье пользуются порядка шести миллионов людей. По ее словам, пассажиры стали серьезнее относиться к масочному режиму.
"Сегодня пассажиры относятся к масочному режиму более ответственно – об этом могут свидетельствовать и результаты реализации масок", – пояснила Анна Кротова.
За десять дней октября было продано более 170 тысяч масок. Эта цифра превышает показатели за весь сентябрь. Все люди в общественном транспорте Подмосковья должны быть в масках. В противном случае нужно будет заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.