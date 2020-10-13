https://ria.ru/20201013/maski-1579607905.html

Число нарушений масочного режима в транспорте МО снизилось на 80%

Количество нарушений масочного режима в транспорте Московской области уменьшилось на 80%. За тем, как жители соблюдают меры безопасности, следят представители... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:30

2020-10-13T16:30

2020-10-13T16:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Количество нарушений масочного режима в транспорте Московской области уменьшилось на 80%. За тем, как жители соблюдают меры безопасности, следят представители правопорядка, контролеры и волонтеры в автобусах и электричках, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/narushenij-masochnogo-rezhima-menshe/" target="_blank">"360"</a>.Каждый день они проверяют около 2,5 миллиона пассажиров. Добровольцы выдают средства личной защиты тем, у кого их нет. Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова отметила, что в настоящий момент личным или общественным транспортом в Подмосковье пользуются порядка шести миллионов людей. По ее словам, пассажиры стали серьезнее относиться к масочному режиму."Сегодня пассажиры относятся к масочному режиму более ответственно – об этом могут свидетельствовать и результаты реализации масок", – пояснила Анна Кротова.За десять дней октября было продано более 170 тысяч масок. Эта цифра превышает показатели за весь сентябрь. Все люди в общественном транспорте Подмосковья должны быть в масках. В противном случае нужно будет заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)