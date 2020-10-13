https://ria.ru/20201013/maski-1579603159.html

Подмосковных юристов обязали сбрить усы для удобного ношения масок

Юристов возмутило указание подмосковного минюста нотариусам и адвокатам сбрить бороды и усы для более удобного ношения респираторов для защиты от коронавируса,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Юристов возмутило указание подмосковного минюста нотариусам и адвокатам сбрить бороды и усы для более удобного ношения респираторов для защиты от коронавируса, сообщила РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.Управление минюста по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> опубликовало "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при оказании юридических услуг населению нотариусами и адвокатами Московской области". Рекомендации содержат указания по соблюдению санитарного режима на рабочем месте. Так, помимо традиционных средств индивидуальной защиты, юристы должны использовать "халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками"."Пристальное внимание общественности, шутки и возмущения вызвал другой момент – правила ношения медицинских масок и респираторов. Среди прочего региональное ведомство рекомендует "пользователям мужского пола быть тщательно выбритыми, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора", - отметила Зайцева.Юрист подчеркнула, что, невзирая на рекомендательный характер, в релизе областного Минюста содержится предупреждение об административной ответственности за их нарушение. За невыполнение требований адвокату грозит штраф - до 40 тысяч рублей, юридической компании как юрлицу - до 500 тысяч рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/maska-1579544259.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество