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https://ria.ru/20201013/maski-1579603159.html
Подмосковных юристов обязали сбрить усы для удобного ношения масок
Юристов возмутило указание подмосковного минюста нотариусам и адвокатам сбрить бороды и усы для более удобного ношения респираторов для защиты от коронавируса,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:07
2020-10-13T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Юристов возмутило указание подмосковного минюста нотариусам и адвокатам сбрить бороды и усы для более удобного ношения респираторов для защиты от коронавируса, сообщила РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.Управление минюста по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> опубликовало "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при оказании юридических услуг населению нотариусами и адвокатами Московской области". Рекомендации содержат указания по соблюдению санитарного режима на рабочем месте. Так, помимо традиционных средств индивидуальной защиты, юристы должны использовать "халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками"."Пристальное внимание общественности, шутки и возмущения вызвал другой момент – правила ношения медицинских масок и респираторов. Среди прочего региональное ведомство рекомендует "пользователям мужского пола быть тщательно выбритыми, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора", - отметила Зайцева.Юрист подчеркнула, что, невзирая на рекомендательный характер, в релизе областного Минюста содержится предупреждение об административной ответственности за их нарушение. За невыполнение требований адвокату грозит штраф - до 40 тысяч рублей, юридической компании как юрлицу - до 500 тысяч рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/maska-1579544259.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

Подмосковных юристов обязали сбрить усы для удобного ношения масок

16:07 13.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка покупает медицинскую маску в аптеке
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Юристов возмутило указание подмосковного минюста нотариусам и адвокатам сбрить бороды и усы для более удобного ношения респираторов для защиты от коронавируса, сообщила РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.
Управление минюста по Московской области опубликовало "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при оказании юридических услуг населению нотариусами и адвокатами Московской области". Рекомендации содержат указания по соблюдению санитарного режима на рабочем месте. Так, помимо традиционных средств индивидуальной защиты, юристы должны использовать "халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками".
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"Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами", - отмечается в рекомендациях. Предлагается контролировать состояние здоровья сотрудников, перевести их на удаленную работу, убирать и проветривать помещения и не оказывать юридических услуг людям с повышенной температурой.
"Пристальное внимание общественности, шутки и возмущения вызвал другой момент – правила ношения медицинских масок и респираторов. Среди прочего региональное ведомство рекомендует "пользователям мужского пола быть тщательно выбритыми, чтобы борода, усы или бакенбарды не мешали герметичному прилеганию респиратора", - отметила Зайцева.
Юрист подчеркнула, что, невзирая на рекомендательный характер, в релизе областного Минюста содержится предупреждение об административной ответственности за их нарушение. За невыполнение требований адвокату грозит штраф - до 40 тысяч рублей, юридической компании как юрлицу - до 500 тысяч рублей.
"Ряд моих коллег уже высказался по данному документу: кто-то считает подобные рекомендации дискриминационными и сексистскими и намерен обжаловать их в прокуратуре и Следственном комитете. Как правило, это обладатели усов, бакенбард и бород. Некоторые ворчат, что минюст превышает свои полномочия и вмешивается в частную жизнь гражданина. Другие полностью поддерживают рекомендации, осознавая важность соблюдения любых мер профилактики, если они не противоречат здравому смыслу. Мне приходит на ум инициатива Петра I, который 5 сентября 1698 года в рамках политики европеизации России издал указ брить бороды, узнав от ученых, что ношение бороды не гигиенично. Интересно понаблюдать, поддержит ли федеральный Минюст указанную инициативу их региональных коллег и как в таком случае она будет исполняться при наличии у адвоката Кодекса профессиональной этики", - отметила Зайцева.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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