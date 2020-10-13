https://ria.ru/20201013/maska-1579620009.html

В Нижнем Тагиле магазин проверил данные о повторном использовании масок

Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:20

2020-10-13T17:20

2020-10-13T17:25

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в магазине Нижнего Тагила не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговой сети.В понедельник в одной из городских групп Нижнего Тагила в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, в котором приводились слова одного из пользователей о случае в магазине "Пятерочка" в городе. По словам пользователя, в магазине ему выдали маску (свою перед походом в магазин он забыл), а после совершения покупки попросили снять и вернуть маску кассиру. Пользователь предположил, что эта маска может выдаваться и другим покупателям.Ранее в "Пятерочке" сообщили РИА Новости, что сеть проводит внутреннюю проверку после данной публикации. "После проверки записей с камер наблюдения в торговом зале, а также опроса сотрудников информация не подтвердилась", - сообщили в компании позже во вторник.Компания предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса: в магазинах нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, торговые точки оснащены антисептиками для сотрудников и покупателей.

https://ria.ru/20201012/shtraf-1579362595.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия