https://ria.ru/20201013/maska-1579620009.html
В Нижнем Тагиле магазин проверил данные о повторном использовании масок
Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:20
2020-10-13T17:20
2020-10-13T17:25
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186505_0:0:3010:1694_1400x0_80_0_0_b540fa107f832a9822b2eec9ee32c194.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в магазине Нижнего Тагила не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговой сети.В понедельник в одной из городских групп Нижнего Тагила в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, в котором приводились слова одного из пользователей о случае в магазине "Пятерочка" в городе. По словам пользователя, в магазине ему выдали маску (свою перед походом в магазин он забыл), а после совершения покупки попросили снять и вернуть маску кассиру. Пользователь предположил, что эта маска может выдаваться и другим покупателям.Ранее в "Пятерочке" сообщили РИА Новости, что сеть проводит внутреннюю проверку после данной публикации. "После проверки записей с камер наблюдения в торговом зале, а также опроса сотрудников информация не подтвердилась", - сообщили в компании позже во вторник.Компания предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса: в магазинах нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, торговые точки оснащены антисептиками для сотрудников и покупателей.
https://ria.ru/20201012/shtraf-1579362595.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186505_276:0:2366:1567_1400x0_80_0_0_54c33cbfc056a0474d9999a884eae14b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в магазине Нижнего Тагила не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговой сети.
В понедельник в одной из городских групп Нижнего Тагила в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, в котором приводились слова одного из пользователей о случае в магазине "Пятерочка" в городе. По словам пользователя, в магазине ему выдали маску (свою перед походом в магазин он забыл), а после совершения покупки попросили снять и вернуть маску кассиру. Пользователь предположил, что эта маска может выдаваться и другим покупателям.
Ранее в "Пятерочке" сообщили РИА Новости, что сеть проводит внутреннюю проверку после данной публикации. "После проверки записей с камер наблюдения в торговом зале, а также опроса сотрудников информация не подтвердилась", - сообщили в компании позже во вторник.
"Пятерочка" указывает, что все сотрудники регулярно проходят необходимые инструктажи и знают правила соблюдения масочного режима как сотрудниками, так и покупателями. "В случае отсутствия у покупателя СИЗ (средство индивидуальной защиты - ред.) ему предлагается приобрести маску самостоятельно либо использовать бесплатную одноразовую, предоставляемую магазином. После использования гость сам принимает решение об утилизации маски", - отметили в сети.
Компания предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса: в магазинах нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, торговые точки оснащены антисептиками для сотрудников и покупателей.
"Во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, действуют повышенные требования к уборке и обеззараживанию торговых помещений. Всем сотрудникам измеряют температуру тела перед началом смены и несколько раз в течение рабочего дня. Сотрудники с признаками инфекционных заболеваний на работу не допускаются", - добавили в "Пятерочке".