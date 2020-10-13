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В Нижнем Тагиле магазин проверил данные о повторном использовании масок
Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:20
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в магазине Нижнего Тагила не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговой сети.В понедельник в одной из городских групп Нижнего Тагила в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, в котором приводились слова одного из пользователей о случае в магазине "Пятерочка" в городе. По словам пользователя, в магазине ему выдали маску (свою перед походом в магазин он забыл), а после совершения покупки попросили снять и вернуть маску кассиру. Пользователь предположил, что эта маска может выдаваться и другим покупателям.Ранее в "Пятерочке" сообщили РИА Новости, что сеть проводит внутреннюю проверку после данной публикации. "После проверки записей с камер наблюдения в торговом зале, а также опроса сотрудников информация не подтвердилась", - сообщили в компании позже во вторник.Компания предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса: в магазинах нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, торговые точки оснащены антисептиками для сотрудников и покупателей.
https://ria.ru/20201012/shtraf-1579362595.html
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происшествия

В Нижнем Тагиле магазин проверил данные о повторном использовании масок

17:20 13.10.2020 (обновлено: 17:25 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внутренняя проверка в торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) показала, что информация о возможном повторном использовании защитных масок в магазине Нижнего Тагила не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы торговой сети.
В понедельник в одной из городских групп Нижнего Тагила в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано сообщение, в котором приводились слова одного из пользователей о случае в магазине "Пятерочка" в городе. По словам пользователя, в магазине ему выдали маску (свою перед походом в магазин он забыл), а после совершения покупки попросили снять и вернуть маску кассиру. Пользователь предположил, что эта маска может выдаваться и другим покупателям.
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Ранее в "Пятерочке" сообщили РИА Новости, что сеть проводит внутреннюю проверку после данной публикации. "После проверки записей с камер наблюдения в торговом зале, а также опроса сотрудников информация не подтвердилась", - сообщили в компании позже во вторник.
"Пятерочка" указывает, что все сотрудники регулярно проходят необходимые инструктажи и знают правила соблюдения масочного режима как сотрудниками, так и покупателями. "В случае отсутствия у покупателя СИЗ (средство индивидуальной защиты - ред.) ему предлагается приобрести маску самостоятельно либо использовать бесплатную одноразовую, предоставляемую магазином. После использования гость сам принимает решение об утилизации маски", - отметили в сети.
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Компания предпринимает все необходимые меры профилактики распространения коронавируса: в магазинах нанесена специальная разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию, торговые точки оснащены антисептиками для сотрудников и покупателей.
"Во всех магазинах есть запас средств дезинфекции, действуют повышенные требования к уборке и обеззараживанию торговых помещений. Всем сотрудникам измеряют температуру тела перед началом смены и несколько раз в течение рабочего дня. Сотрудники с признаками инфекционных заболеваний на работу не допускаются", - добавили в "Пятерочке".
 
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