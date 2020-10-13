https://ria.ru/20201013/maska-1579597772.html

В Нижнем Тагиле опровергли данные о выдаче магазином одной маски для всех

Роспотребнадзор провел проверку в продуктовом магазине в Нижнем Тагиле, который якобы несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, эта... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:43

2020-10-13T15:43

2020-10-13T15:44

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

нижний тагил

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> провел проверку в продуктовом магазине в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a>, который якобы несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, эта информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального ведомства.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" местный житель сообщил, что на кассе продуктового магазина ему выдали одноразовую медицинскую маску, но после совершения покупки попросили ее вернуть кассиру. По словам мужчины, эту же маску продавец предложил позже другим покупателям.При этом на объекте обнаружены другие нарушения законодательства в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции: дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует 5-дневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не все сотрудники правильно носят маски, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха.За выявленные нарушения в отношении юридического лица будет составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, уточняет управление.

нижний тагил

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний тагил, происшествия