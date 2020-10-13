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В Нижнем Тагиле опровергли данные о выдаче магазином одной маски для всех
Роспотребнадзор провел проверку в продуктовом магазине в Нижнем Тагиле, который якобы несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, эта... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:43
2020-10-13T15:44
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний тагил
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> провел проверку в продуктовом магазине в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a>, который якобы несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, эта информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального ведомства.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" местный житель сообщил, что на кассе продуктового магазина ему выдали одноразовую медицинскую маску, но после совершения покупки попросили ее вернуть кассиру. По словам мужчины, эту же маску продавец предложил позже другим покупателям.При этом на объекте обнаружены другие нарушения законодательства в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции: дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует 5-дневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не все сотрудники правильно носят маски, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха.За выявленные нарушения в отношении юридического лица будет составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, уточняет управление.
нижний тагил
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний тагил, происшествия

В Нижнем Тагиле опровергли данные о выдаче магазином одной маски для всех

15:43 13.10.2020 (обновлено: 15:44 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГипермаркет "Лента" в Санкт-Петербурге
Гипермаркет Лента в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор провел проверку в продуктовом магазине в Нижнем Тагиле, который якобы несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, эта информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" местный житель сообщил, что на кассе продуктового магазина ему выдали одноразовую медицинскую маску, но после совершения покупки попросили ее вернуть кассиру. По словам мужчины, эту же маску продавец предложил позже другим покупателям.
"Нижнетагильским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по информации из социальных сетей о неоднократном использовании медицинских масок в магазине "Пятерочка" проведено эпидемиологическое расследование. Специалистами в ходе надзорного мероприятия, проведенного в магазине на улице Ленина, 64 (магазин "Пятерочка", ООО "Агроторг"), данный факт не был установлен", - говорится в сообщении.
При этом на объекте обнаружены другие нарушения законодательства в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции: дезинфекция проводилась просроченным средством, отсутствует 5-дневный запас масок для сотрудников, журнал термометрии ведется не в полном объеме, не все сотрудники правильно носят маски, отсутствует прибор для обеззараживания воздуха.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
За выявленные нарушения в отношении юридического лица будет составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, уточняет управление.
 
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Коронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний ТагилПроисшествия
 
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