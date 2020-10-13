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На некоторых станциях МЦК установили автоматы с масками и перчатками
Аптечные автоматы с перчатками, масками и антисептиками установили на некоторых станциях Московского центрального кольца, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:37
2020-10-13T13:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
метро
московское центральное кольцо (мцк)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Аптечные автоматы с перчатками, масками и антисептиками установили на некоторых станциях Московского центрального кольца, сообщает столичный департамент транспорта в своем <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a>.Отмечается, что на станциях с большим пассажиропотоком вблизи торговых центров, пересадок на метро и пригородные поезда устанавливают и банкоматы. Сейчас их уже 13, а всего будет 40 - на всех станциях <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskoe_centralnoe_kolco_MCK/" target="_blank" data-auto="true">МЦК</a>.
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РИА Новости
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РИА Новости
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метро, московское центральное кольцо (мцк), общество

На некоторых станциях МЦК установили автоматы с масками и перчатками

13:37 13.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Аптечные автоматы с перчатками, масками и антисептиками установили на некоторых станциях Московского центрального кольца, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"На станциях МЦК наши партнеры из РЖД установили 50 новых вендинговых и аптечных автоматов. В 47 из них можно приобрести напитки и сладости - вы найдёте их в зданиях транспортно-пересадочных узлов. А на станциях "Шоссе энтузиастов", "Деловой центр" и "Лужники" установили аптечные автоматы — в них можно купить маски, перчатки и антисептики. Приобрести средства защиты можно также во всех кассах и на платформах МЦК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на станциях с большим пассажиропотоком вблизи торговых центров, пересадок на метро и пригородные поезда устанавливают и банкоматы. Сейчас их уже 13, а всего будет 40 - на всех станциях МЦК.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМетроМосковское центральное кольцо (МЦК)Общество
 
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