На некоторых станциях МЦК установили автоматы с масками и перчатками

"На станциях МЦК наши партнеры из РЖД установили 50 новых вендинговых и аптечных автоматов. В 47 из них можно приобрести напитки и сладости - вы найдёте их в зданиях транспортно-пересадочных узлов. А на станциях "Шоссе энтузиастов", "Деловой центр" и "Лужники" установили аптечные автоматы — в них можно купить маски, перчатки и антисептики. Приобрести средства защиты можно также во всех кассах и на платформах МЦК", - говорится в сообщении.