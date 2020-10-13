На некоторых станциях МЦК установили автоматы с масками и перчатками
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Аптечные автоматы с перчатками, масками и антисептиками установили на некоторых станциях Московского центрального кольца, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
"На станциях МЦК наши партнеры из РЖД установили 50 новых вендинговых и аптечных автоматов. В 47 из них можно приобрести напитки и сладости - вы найдёте их в зданиях транспортно-пересадочных узлов. А на станциях "Шоссе энтузиастов", "Деловой центр" и "Лужники" установили аптечные автоматы — в них можно купить маски, перчатки и антисептики. Приобрести средства защиты можно также во всех кассах и на платформах МЦК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на станциях с большим пассажиропотоком вблизи торговых центров, пересадок на метро и пригородные поезда устанавливают и банкоматы. Сейчас их уже 13, а всего будет 40 - на всех станциях МЦК.
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