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https://ria.ru/20201013/maska-1579544259.html
В Нижнем Тагиле в магазине "в аренду" выдали одну маску на всех
Роспотребнадзор проверит сообщения о том, что продуктовый магазин в Нижнем Тагиле несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, заявили РИА... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:43
2020-10-13T15:02
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний тагил
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> проверит сообщения о том, что продуктовый магазин в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a> несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.Как рассказал в соцсети <a href="https://vk.com/inc_nt" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a> местный житель, на кассе магазина ему выдали одноразовую маску, но после того как он сделал покупки, попросили вернуть ее кассиру. По словам мужчины, позже продавец предложил эту же маску другим покупателям.Торговая сеть "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_X5_Retail_Group/" target="_blank" data-auto="true">X5 Retail Group</a>) со своей стороны проводит внутреннюю проверку.В "Пятерочке" напомнили, что при посещении магазина покупатель должен либо приобрести маску, либо использовать бесплатную одноразовую, которую предоставляет магазин. Решение о последующей утилизации маски покупатель принимает сам.В компании отметили, что предпринимают все меры по профилактике COVID-19: магазины оснастили антисептиками, нанесли специальную разметку, позволяющую соблюдать социальную дистанцию, всем сотрудникам несколько раз в день измеряют температуру и заболевших к работе не допускают.
https://ria.ru/20201012/shtraf-1579362595.html
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нижний тагил
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний тагил, происшествия

В Нижнем Тагиле в магазине "в аренду" выдали одну маску на всех

11:43 13.10.2020 (обновлено: 15:02 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор проверит сообщения о том, что продуктовый магазин в Нижнем Тагиле несколько раз выдает покупателям одну и ту же одноразовую маску, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Как рассказал в соцсети "ВКонтакте" местный житель, на кассе магазина ему выдали одноразовую маску, но после того как он сделал покупки, попросили вернуть ее кассиру. По словам мужчины, позже продавец предложил эту же маску другим покупателям.
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25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
Торговая сеть "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) со своей стороны проводит внутреннюю проверку.

"Если информация подтвердится, к сотрудникам, допустившим нарушение, будут применены меры дисциплинарной ответственности", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы сети.

В "Пятерочке" напомнили, что при посещении магазина покупатель должен либо приобрести маску, либо использовать бесплатную одноразовую, которую предоставляет магазин. Решение о последующей утилизации маски покупатель принимает сам.
В компании отметили, что предпринимают все меры по профилактике COVID-19: магазины оснастили антисептиками, нанесли специальную разметку, позволяющую соблюдать социальную дистанцию, всем сотрудникам несколько раз в день измеряют температуру и заболевших к работе не допускают.
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Пятерочка (сеть магазинов)X5 Retail GroupФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Нижний ТагилПроисшествия
 
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