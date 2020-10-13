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https://ria.ru/20201013/markirovka-1579602329.html
Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке воды
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2021 года обеспечить проведение экспериментов по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:05
2020-10-13T16:29
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил кабмину до 1 апреля 2021 года обеспечить проведение экспериментов по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков, сообщается на сайте президента.Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>: ... обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп", - говорится в сообщении. Эксперимент по маркировке упакованной воды проходит в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.Кабинету министров также поручено до 1 декабря 2020 года проработать вопрос оказания организациям мер поддержки в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение ими программно-аппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.
https://ria.ru/20201001/mineralka-1578030832.html
https://ria.ru/20201006/markirovka-1578450965.html
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РИА Новости
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество

Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке воды

16:05 13.10.2020 (обновлено: 16:29 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2021 года обеспечить проведение экспериментов по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков, сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.
Стакан с минеральной водой - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:15
Роскачество нашло нарушения в маркировке минеральной воды
"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп", - говорится в сообщении. Эксперимент по маркировке упакованной воды проходит в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.
Кабинету министров также поручено до 1 декабря 2020 года проработать вопрос оказания организациям мер поддержки в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение ими программно-аппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки.
Покупатель в торговом зале супермаркета - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 16:07
Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкогольной продукции
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.
 
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РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинОбщество
 
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