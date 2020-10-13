https://ria.ru/20201013/markirovka-1579602329.html

Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке воды

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2021 года обеспечить проведение экспериментов по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:05

2020-10-13T16:05

2020-10-13T16:29

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил кабмину до 1 апреля 2021 года обеспечить проведение экспериментов по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков, сообщается на сайте президента.Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года."Правительству <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>: ... обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп", - говорится в сообщении. Эксперимент по маркировке упакованной воды проходит в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.Кабинету министров также поручено до 1 декабря 2020 года проработать вопрос оказания организациям мер поддержки в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение ими программно-аппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.

https://ria.ru/20201001/mineralka-1578030832.html

https://ria.ru/20201006/markirovka-1578450965.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, общество