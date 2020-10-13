Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке воды
16:05 13.10.2020 (обновлено: 16:29 13.10.2020)
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 апреля 2021 года обеспечить проведение экспериментов по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков, сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.
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"Правительству Российской Федерации: ... обеспечить проведение экспериментов по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки указанных товарных групп", - говорится в сообщении. Эксперимент по маркировке упакованной воды проходит в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.
Кабинету министров также поручено до 1 декабря 2020 года проработать вопрос оказания организациям мер поддержки в форме субсидирования процентных ставок по займам на приобретение ими программно-аппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного. Позже Мантуров сообщил, что эксперимент по маркировке пива может начаться весной следующего года.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров других категорий - цифровые коды.