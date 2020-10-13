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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201013/mama-1579579386.html
В РПЦ выпустили пособие по психологической помощи женщинам с детьми
Книгу, обобщающую опыт оказания психологической помощи женщинам с детьми в кризисных ситуациях, опубликовали в Русской православной церкви, книга также доступна РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:19
2020-10-13T14:19
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
петропавловск-камчатский
калининград
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Книгу, обобщающую опыт оказания психологической помощи женщинам с детьми в кризисных ситуациях, опубликовали в Русской православной церкви, книга также доступна бесплатно в онлайн-версии, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу "Психолог помогает мамам: опыт психологической помощи беременным и матерям с детьми в кризисном центре "Дом для мамы". Книга адресована психологам, руководителям, сотрудникам и волонтерам кризисных центров и приютов. В ней даны практические методики, рекомендации и техники психологического консультирования, которые авторы многократно применяли в своей работе", - говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела, распространенном во вторник.По словам соавтора книги, руководителя направления защиты материнства и детства синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной, в этом труде обобщили опыт психологической помощи женщинам в московском "Доме для мамы"."По примеру нашего центра за последние 8 лет открылись десятки новых церковных приютов для женщин. Они расположены по всей стране от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Психологи работают в этих центрах, в женских консультациях, и эта деятельность приносит реальные плоды – удается спасти тысячи жизней, улучшить психологическое состояние женщин, восстановить семьи", - приводят в пресс-службе слова Студеникиной.В формате PDF книгу можно <a href="http://www.diaconia.ru/book/5f849737416da1c64e8b4567" target="_blank">скачать</a> на сайте синодального отдела по благотворительности.Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.Всего при участии Русской православной церкви в России и других странах открылись 75 церковных приютов для женщин в кризисной ситуации и 211 центров гуманитарной помощи, где нуждающиеся семьи могут бесплатно получить продукты, одежду, кроватки, коляски, средства по уходу за ребенком. Помощь там оказывают вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности человека.
https://ria.ru/20201008/moldaviya-1578778538.html
петропавловск-камчатский
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, петропавловск-камчатский, калининград, общество

В РПЦ выпустили пособие по психологической помощи женщинам с детьми

14:19 13.10.2020
 
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служениюПособие по психологической помощи женщинам с детьми ("Психолог помогает мамам: опыт психологической помощи беременным и матерям с детьми в кризисном центре “Дом для мамы”")
Пособие по психологической помощи женщинам с детьми (Психолог помогает мамам: опыт психологической помощи беременным и матерям с детьми в кризисном центре “Дом для мамы”) - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Книгу, обобщающую опыт оказания психологической помощи женщинам с детьми в кризисных ситуациях, опубликовали в Русской православной церкви, книга также доступна бесплатно в онлайн-версии, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу "Психолог помогает мамам: опыт психологической помощи беременным и матерям с детьми в кризисном центре "Дом для мамы". Книга адресована психологам, руководителям, сотрудникам и волонтерам кризисных центров и приютов. В ней даны практические методики, рекомендации и техники психологического консультирования, которые авторы многократно применяли в своей работе", - говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела, распространенном во вторник.
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служениюМосковский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие"
Московский Дом для мамы православной службы помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению
Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие"
По словам соавтора книги, руководителя направления защиты материнства и детства синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной, в этом труде обобщили опыт психологической помощи женщинам в московском "Доме для мамы".
"По примеру нашего центра за последние 8 лет открылись десятки новых церковных приютов для женщин. Они расположены по всей стране от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Психологи работают в этих центрах, в женских консультациях, и эта деятельность приносит реальные плоды – удается спасти тысячи жизней, улучшить психологическое состояние женщин, восстановить семьи", - приводят в пресс-службе слова Студеникиной.
В формате PDF книгу можно скачать на сайте синодального отдела по благотворительности.
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служениюМария Студеникина - руководитель направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности, директор московского "Дома для мамы" православной службы "Милосердие"
Мария Студеникина - руководитель направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности, директор московского Дома для мамы православной службы Милосердие - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© пресс-служба синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению
Мария Студеникина - руководитель направления защиты материнства и детства Синодального отдела по благотворительности, директор московского "Дома для мамы" православной службы "Милосердие"
Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.
Всего при участии Русской православной церкви в России и других странах открылись 75 церковных приютов для женщин в кризисной ситуации и 211 центров гуманитарной помощи, где нуждающиеся семьи могут бесплатно получить продукты, одежду, кроватки, коляски, средства по уходу за ребенком. Помощь там оказывают вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности человека.
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Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПетропавловск-КамчатскийКалининградОбщество
 
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