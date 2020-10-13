https://ria.ru/20201013/mama-1579579386.html

В РПЦ выпустили пособие по психологической помощи женщинам с детьми

Книгу, обобщающую опыт оказания психологической помощи женщинам с детьми в кризисных ситуациях, опубликовали в Русской православной церкви, книга также доступна РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:19

2020-10-13T14:19

2020-10-13T14:19

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

петропавловск-камчатский

калининград

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Книгу, обобщающую опыт оказания психологической помощи женщинам с детьми в кризисных ситуациях, опубликовали в Русской православной церкви, книга также доступна бесплатно в онлайн-версии, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению."Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу "Психолог помогает мамам: опыт психологической помощи беременным и матерям с детьми в кризисном центре "Дом для мамы". Книга адресована психологам, руководителям, сотрудникам и волонтерам кризисных центров и приютов. В ней даны практические методики, рекомендации и техники психологического консультирования, которые авторы многократно применяли в своей работе", - говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела, распространенном во вторник.По словам соавтора книги, руководителя направления защиты материнства и детства синодального отдела по благотворительности Марии Студеникиной, в этом труде обобщили опыт психологической помощи женщинам в московском "Доме для мамы"."По примеру нашего центра за последние 8 лет открылись десятки новых церковных приютов для женщин. Они расположены по всей стране от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Психологи работают в этих центрах, в женских консультациях, и эта деятельность приносит реальные плоды – удается спасти тысячи жизней, улучшить психологическое состояние женщин, восстановить семьи", - приводят в пресс-службе слова Студеникиной.В формате PDF книгу можно <a href="http://www.diaconia.ru/book/5f849737416da1c64e8b4567" target="_blank">скачать</a> на сайте синодального отдела по благотворительности.Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.Всего при участии Русской православной церкви в России и других странах открылись 75 церковных приютов для женщин в кризисной ситуации и 211 центров гуманитарной помощи, где нуждающиеся семьи могут бесплатно получить продукты, одежду, кроватки, коляски, средства по уходу за ребенком. Помощь там оказывают вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности человека.

https://ria.ru/20201008/moldaviya-1578778538.html

петропавловск-камчатский

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, петропавловск-камчатский, калининград, общество