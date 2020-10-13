https://ria.ru/20201013/lysakov-1579602792.html

Госдума сняла Лысакова с должности в комитете из-за высказываний

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампреда комитета по... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:07

россия

вячеслав лысаков

госдума рф

единая россия

сергей неверов

политика

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Лысакова</a> с поста первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству.Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a> сообщил, что президиум фракции рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству с Лысакова из-за его некорректных высказываний. Позднее на основании обращения Неверова комитет по контролю и регламенту внес в Госдуму соответствующий проект постановления.Ранее Лысаков заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции. Депутат прошел в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Парламентарий состоит во фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", но членом партии не является. Лысаков связал решение фракции ЕР рассмотреть его статус в комитете ГД с публикациями в Telegram-канале. Он отметил, что должность зампреда комитета депутату "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".

https://ria.ru/20201012/lysakov-1579413322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика