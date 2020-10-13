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https://ria.ru/20201013/lysakov-1579602792.html
Госдума сняла Лысакова с должности в комитете из-за высказываний
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампреда комитета по... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:07
2020-10-13T16:07
россия
вячеслав лысаков
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Лысакова</a> с поста первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству.Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a> сообщил, что президиум фракции рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству с Лысакова из-за его некорректных высказываний. Позднее на основании обращения Неверова комитет по контролю и регламенту внес в Госдуму соответствующий проект постановления.Ранее Лысаков заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции. Депутат прошел в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Парламентарий состоит во фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", но членом партии не является. Лысаков связал решение фракции ЕР рассмотреть его статус в комитете ГД с публикациями в Telegram-канале. Он отметил, что должность зампреда комитета депутату "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".
https://ria.ru/20201012/lysakov-1579413322.html
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россия, вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

Госдума сняла Лысакова с должности в комитете из-за высказываний

16:07 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления о снятии депутата Вячеслава Лысакова с поста первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству.
Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что президиум фракции рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству с Лысакова из-за его некорректных высказываний. Позднее на основании обращения Неверова комитет по контролю и регламенту внес в Госдуму соответствующий проект постановления.
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
12 октября, 14:39
Лысаков ответил на намерение снять с него полномочия из-за высказываний
Ранее Лысаков заявил РИА Новости, что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции. Депутат прошел в седьмой созыв Госдумы как одномандатник. Парламентарий состоит во фракции "Единая Россия", но членом партии не является. Лысаков связал решение фракции ЕР рассмотреть его статус в комитете ГД с публикациями в Telegram-канале. Он отметил, что должность зампреда комитета депутату "не дает ничего, кроме чуть большего кабинета".
 
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РоссияВячеслав ЛысаковГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
 
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