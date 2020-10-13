https://ria.ru/20201013/london-1579554376.html

Полиция сообщила о ЧП в больнице в центре Лондона

Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре Лондона. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:28

2020-10-13T12:28

2020-10-13T15:28

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579557582_0:245:3166:2026_1400x0_80_0_0_c5f03e1b8eaee840dbeb8f67dd2e1355.jpg

<strong>ЛОНДОН, 13 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>.Расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост временно перекрыли.Позже полиция отменила предупреждение об угрозе безопасности и сняла оцепление. Вестминстерский мост снова открыли для движения.

Frontosa Ой, да ничего нового, то ли рус. идут, то ли нович. 13

Gabriel Izgesiaz Я ставлю на новичок. 13

5

лондон

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондон, в мире