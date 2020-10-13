Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/london-1579554376.html
Полиция сообщила о ЧП в больнице в центре Лондона
Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре Лондона. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:28
2020-10-13T15:28
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579557582_0:245:3166:2026_1400x0_80_0_0_c5f03e1b8eaee840dbeb8f67dd2e1355.jpg
<strong>ЛОНДОН, 13 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>.Расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост временно перекрыли.Позже полиция отменила предупреждение об угрозе безопасности и сняла оцепление. Вестминстерский мост снова открыли для движения.
Ой, да ничего нового, то ли рус. идут, то ли нович.
13
Я ставлю на новичок.
13
5
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579557582_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_64fd8d35bf3d6a1a20425c50a9cae36c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондон, в мире

Полиция сообщила о ЧП в больнице в центре Лондона

12:28 13.10.2020 (обновлено: 15:28 13.10.2020)
 
© REUTERS / Simon DawsonПолицейский автомобиль у госпиталя St Thomas в Лондоне. 13 октября 2020
Полицейский автомобиль у госпиталя St Thomas в Лондоне. 13 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Simon Dawson
Полицейский автомобиль у госпиталя St Thomas в Лондоне. 13 октября 2020
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре Лондона.

"Полиция выехала по сообщению о возможной угрозе безопасности в больнице St. Thomas Hospital. Мы распространим подробную информацию, когда она станет известной", — говорится в твиттере полицейского отделения по району Ламбет.

Расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост временно перекрыли.
Позже полиция отменила предупреждение об угрозе безопасности и сняла оцепление. Вестминстерский мост снова открыли для движения.
 
Обсудить5
ЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния