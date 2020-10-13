Полиция сообщила о ЧП в больнице в центре Лондона
12:28 13.10.2020 (обновлено: 15:28 13.10.2020)
Полицейский автомобиль у госпиталя St Thomas в Лондоне. 13 октября 2020
ЛОНДОН, 13 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция сообщает об инциденте в больнице в центре Лондона.
"Полиция выехала по сообщению о возможной угрозе безопасности в больнице St. Thomas Hospital. Мы распространим подробную информацию, когда она станет известной", — говорится в твиттере полицейского отделения по району Ламбет.
Расположенный рядом с больницей Вестминстерский мост временно перекрыли.
Позже полиция отменила предупреждение об угрозе безопасности и сняла оцепление. Вестминстерский мост снова открыли для движения.
I’m at St Thomas’ Hospital, where there’s some kind of serious incident under way. I can see armed police and there’s a helicopter overhead. pic.twitter.com/lx20emoDru— Robert Wright (@RKWinvisibleman) October 13, 2020