https://ria.ru/20201013/litsenziya-1579663546.html

Прокуратура проверит законность лицензии на оружие нижегородского стрелка

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку законности выдачи разрешения на оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T21:18

2020-10-13T21:18

2020-10-13T21:18

обстрел остановки в нижегородской области

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> проводит проверку законности выдачи разрешения на оружие 18-летнему подозреваемому в убийстве трех человек в поселке Большеорловское, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Информация о том, что в рамках расследования убийства трех человек в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, появилась вечером во вторник на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ. По данным следствия, дело заведено "в связи с полученными сведениями о халатности должностных лиц при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому".Также сообщается, что медработниками частной организации подозреваемому были выданы справки для разрешения на оружие без фактического медицинского исследования. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния. При этом на учет психиатра подросток поставлен не был.Собеседница агентства также сообщила, что прокуратура организовала проверку по факту оказания медицинской помощи подозреваемому в убийстве юноше. "Будем проверять, была ли ему оказана в полной мере необходимая медицинская помощь", - сказала она.Ранее в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> в разговоре с корреспондентом РИА Новости заявили об отсутствии халатности своих сотрудников при выдаче разрешения на оружие в деле о стрельбе под <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижним Новгородом</a>.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

https://ria.ru/20201013/strelba-na-ostanovke-troe-ubitykh-troe-ranenykh-1579657096.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

борский район

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Соседка рассказывает, как Монахов вел стрельбу по жителям Жительница деревни Большеорловское пересказала РИА Новости, как 18-летний Данил Монахов вел стрельбу по местным жителям. 2020-10-13T21:18 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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