https://ria.ru/20201013/lillevyali-1579517014.html

РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли

В США задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:08

2020-10-13T09:08

2020-10-13T09:08

герман лиллевяли

россия

интерпол

эстония

флорида

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" <a href="http://ria.ru/person_german-lillevyali/" target="_blank" data-auto="true">Германа Лиллевяли</a>, сообщает <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела.Также информацию о задержании подтвердил и представитель группы инвесторов, которые судились с предпринимателем в США. В России его обвиняют в мошенничестве.По версии следствия, бизнесмен, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания брокерских услуг. Консультанты предпринимателя предлагали клиентам вложиться в акции известных компаний, но на деле присваивали деньги. Ущерб, как отмечается, может составлять до девяти миллиардов рублей.Представитель группы инвесторов отметил, что Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. Бизнесмен въехал в США в начала этого года по эстонскому паспорту, продав в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> автомобиль и недвижимость. Визы у мужчины не было, а в стране он мог оставаться на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a> в это время рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли. Он постановил взыскать с предпринимателя более 32 миллионов долларов. Через несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Выяснилось, что существует уведомление о розыске Лиллевяли через <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпол</a> со стороны России. Поэтому он остается под арестом. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи предпринимателя. Ситуация осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. Кроме того, бизнесмен въезжал в США, как гражданин Эстонии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/ssha-zaderzhanie-1576408694.html

россия

эстония

флорида

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герман лиллевяли, россия, интерпол, эстония, флорида, сша, в мире