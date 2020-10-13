Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/lillevyali-1579517014.html
РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
В США задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:08
2020-10-13T09:08
герман лиллевяли
россия
интерпол
эстония
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393169_0:42:400:267_1400x0_80_0_0_4f34aea5768b7f224395f153a0344886.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" <a href="http://ria.ru/person_german-lillevyali/" target="_blank" data-auto="true">Германа Лиллевяли</a>, сообщает <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела.Также информацию о задержании подтвердил и представитель группы инвесторов, которые судились с предпринимателем в США. В России его обвиняют в мошенничестве.По версии следствия, бизнесмен, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания брокерских услуг. Консультанты предпринимателя предлагали клиентам вложиться в акции известных компаний, но на деле присваивали деньги. Ущерб, как отмечается, может составлять до девяти миллиардов рублей.Представитель группы инвесторов отметил, что Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца. Бизнесмен въехал в США в начала этого года по эстонскому паспорту, продав в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> автомобиль и недвижимость. Визы у мужчины не было, а в стране он мог оставаться на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a> в это время рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли. Он постановил взыскать с предпринимателя более 32 миллионов долларов. Через несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Выяснилось, что существует уведомление о розыске Лиллевяли через <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_organizacija_ugolovnojj_policii/" target="_blank" data-auto="true">Интерпол</a> со стороны России. Поэтому он остается под арестом. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи предпринимателя. Ситуация осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. Кроме того, бизнесмен въезжал в США, как гражданин Эстонии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/ssha-zaderzhanie-1576408694.html
россия
эстония
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572393169_0:4:400:304_1400x0_80_0_0_1cd6b2438e8e49970803a70da72508a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герман лиллевяли, россия, интерпол, эстония, флорида, сша, в мире

РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли

09:08 13.10.2020
 
© Фото : страница Германа Лиллевяли в TwitterГерман Лиллевяли
Герман Лиллевяли - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : страница Германа Лиллевяли в Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В США задержали основателя брендов "Довгань", "Красная линия" и "Смак" Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела.
Также информацию о задержании подтвердил и представитель группы инвесторов, которые судились с предпринимателем в США. В России его обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, бизнесмен, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания брокерских услуг. Консультанты предпринимателя предлагали клиентам вложиться в акции известных компаний, но на деле присваивали деньги. Ущерб, как отмечается, может составлять до девяти миллиардов рублей.
Представитель группы инвесторов отметил, что Лиллевяли находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца.
Бизнесмен въехал в США в начала этого года по эстонскому паспорту, продав в Эстонии автомобиль и недвижимость. Визы у мужчины не было, а в стране он мог оставаться на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в это время рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли. Он постановил взыскать с предпринимателя более 32 миллионов долларов. Через несколько месяцев Лиллевяли задержали иммиграционные власти. Выяснилось, что существует уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России. Поэтому он остается под арестом. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи предпринимателя. Ситуация осложняется тем, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции. Кроме того, бизнесмен въезжал в США, как гражданин Эстонии.
Агенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-Троян - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 07:55
Вывел около 700 тысяч. США задержали подозреваемого в афере россиянина
 
Обсудить0
Герман ЛиллевялиРоссияИнтерполЭстонияФлоридаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
09:05В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
09:00Экологически чистый криогенный двигатель разрабатывают в России
Лента новостейМолния