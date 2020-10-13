https://ria.ru/20201013/lgotniki-1579502347.html

Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T00:46

2020-10-13T00:46

2020-10-13T00:46

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

москва

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в регистр внесут информацию о федеральных и региональных льготниках. Это будут сведения о числе таких граждан, их диагнозе и категории заболеваний, а также об обеспеченности каждого из них лекарствами.Регистр будет постоянно обновляться. Отвечать за его ведение поручено <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздраву</a>. Предоставлять информацию по региональным сегментам будут местные органы здравоохранения."Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200803/1575301509.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), москва