Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о федеральном регистре граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия, сообщается на сайте кабмина.
"С 2021 года в России заработает федеральный регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регистр внесут информацию о федеральных и региональных льготниках. Это будут сведения о числе таких граждан, их диагнозе и категории заболеваний, а также об обеспеченности каждого из них лекарствами.
Регистр будет постоянно обновляться. Отвечать за его ведение поручено Минздраву. Предоставлять информацию по региональным сегментам будут местные органы здравоохранения.
"Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства", - добавляется в сообщении.
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