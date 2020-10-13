Завоевание "Арктики": новейший атомоход прошел ледовые испытания
На заключительный этап ходовых испытаний ледокол вышел из Петербурга в двадцатых числах сентября.
На заключительный этап ходовых испытаний ледокол вышел из Петербурга в двадцатых числах сентября.
За 21 сутки "Арктика" прошла около 4,8 тысячи морских миль.
За 21 сутки "Арктика" прошла около 4,8 тысячи морских миль.
Третьего октября атомоход достиг географической точки Северного полюса.
Третьего октября атомоход достиг географической точки Северного полюса.
Атомоход подошел к этой точке, чтобы собрать максимум информации о работе в ледовых условиях.
Атомоход подошел к этой точке, чтобы собрать максимум информации о работе в ледовых условиях.
Судно преодолело все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе, на 50 процентах мощности.
Судно преодолело все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе, на 50 процентах мощности.
Экипаж протестировал работу винто-рулевого комплекса и системы электродвижения судна в ледовых полях разной толщины.
Экипаж протестировал работу винто-рулевого комплекса и системы электродвижения судна в ледовых полях разной толщины.
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 построен на Балтийском заводе.
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 построен на Балтийском заводе.
Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире.
Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире.
Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.
Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика".
Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика".
Такие ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Такие ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Атомоходы нового поколения позволят обеспечить российское лидерство в Арктике.
Атомоходы нового поколения позволят обеспечить российское лидерство в Арктике.