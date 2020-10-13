https://ria.ru/20201013/ledokol-1579529614.html

Завоевание "Арктики": новейший атомоход прошел ледовые испытания

Российский ледокол "Арктика" завершил переход из Петербурга в Мурманск, преодолев в пути серию испытаний. Самый мощный в мире атомоход — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:42

2020-10-13T12:42

2020-10-13T15:14

арктика (ледокол)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мурманск

фото

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Российский ледокол "Арктика" завершил переход из Петербурга в Мурманск, преодолев в пути серию испытаний. Самый мощный в мире атомоход — в фотоленте Ria.ru.

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мурманск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика (ледокол), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, фото, фото