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Завоевание "Арктики": новейший атомоход прошел ледовые испытания
Российский ледокол "Арктика" завершил переход из Петербурга в Мурманск, преодолев в пути серию испытаний. Самый мощный в мире атомоход — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:42
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арктика (ледокол)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
фото
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Российский ледокол "Арктика" завершил переход из Петербурга в Мурманск, преодолев в пути серию испытаний. Самый мощный в мире атомоход — в фотоленте Ria.ru.
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мурманск
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арктика (ледокол), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, фото, фото

Завоевание "Арктики": новейший атомоход прошел ледовые испытания

12:42 13.10.2020 (обновлено: 15:14 13.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Российский ледокол "Арктика" завершил переход из Петербурга в Мурманск, преодолев в пути серию испытаний. Самый мощный в мире атомоход — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

На заключительный этап ходовых испытаний ледокол вышел из Петербурга в двадцатых числах сентября.

Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
1 из 12

На заключительный этап ходовых испытаний ледокол вышел из Петербурга в двадцатых числах сентября.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

За 21 сутки "Арктика" прошла около 4,8 тысячи морских миль.

На мостике атомного ледокола Арктика, который прибыл в Мурманск
2 из 12

За 21 сутки "Арктика" прошла около 4,8 тысячи морских миль.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Третьего октября атомоход достиг географической точки Северного полюса.

Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
3 из 12

Третьего октября атомоход достиг географической точки Северного полюса.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Атомоход подошел к этой точке, чтобы собрать максимум информации о работе в ледовых условиях.

Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска
4 из 12

Атомоход подошел к этой точке, чтобы собрать максимум информации о работе в ледовых условиях.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Судно преодолело все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе, на 50 процентах мощности.

Машинный зал на атомном ледоколе Арктика, который прибыл в Мурманск
5 из 12

Судно преодолело все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе, на 50 процентах мощности.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Экипаж протестировал работу винто-рулевого комплекса и системы электродвижения судна в ледовых полях разной толщины.

Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
6 из 12

Экипаж протестировал работу винто-рулевого комплекса и системы электродвижения судна в ледовых полях разной толщины.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 построен на Балтийском заводе.

Мостик атомного ледокола Арктика, который прибывает в Мурманск
7 из 12

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 построен на Балтийском заводе.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире.

Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
8 из 12

Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска
9 из 12

Длина судна составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика".

Центральный пульт управления на атомном ледоколе Арктика, который прибыл в Мурманск
10 из 12

Центральный пульт управления на атомном ледоколе "Арктика".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Такие ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

На атомном ледоколе Арктика, который прибыл в Мурманск
11 из 12

Такие ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Атомоходы нового поколения позволят обеспечить российское лидерство в Арктике.

Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска
12 из 12

Атомоходы нового поколения позволят обеспечить российское лидерство в Арктике.

© РИА Новости / Павел Львов
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Арктика (ледокол)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МурманскФото
 
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