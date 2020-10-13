https://ria.ru/20201013/led-1579508961.html

В Иркутской области двое детей погибли, провалившись под лед

Двое детей утонули, провалившись под лед на реке Нижняя Тунгуска на севере Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T06:41

2020-10-13T06:41

2020-10-13T06:41

иркутская область

иркутск

катангский район

происшествия

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<strong>ИРКУТСК, 13 окт – РИА Новости.</strong> Двое детей утонули, провалившись под лед на реке Нижняя Тунгуска на севере <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает ГУМЧС по региону.В эвенкийском поселке Хамакар <a href="http://ria.ru/location_Katangskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Катангского района</a> Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска два мальчика 2015 и 2016 годов рождения вышли на лед и провалились. Выбраться из реки дети не смогли."Их тела были обнаружены в воде местными жителями. Причиной происшествия стало нахождение несовершеннолетних на водном объекте без присмотра взрослых", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники СУСК РФ по Иркутской области устанавливают обстоятельства, предшествующие трагедии.

https://ria.ru/20200819/1575962506.html

иркутская область

иркутск

катангский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, иркутск, катангский район, происшествия