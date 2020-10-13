https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html

"Выбираем антиутопию". Лавров пошутил над названием доклада на "Валдае"

Россия привержена антиутопическому сценарию, который отражен в стихотворении Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:51

2020-10-13T17:51

2020-10-13T19:24

распространение нового коронавируса

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия привержена антиутопическому сценарию, который отражен в стихотворении <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Nekrasov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Некрасова</a> "Дедушка Мазай и зайцы", заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на презентации доклада дискуссионного клуба "Валдай" - "Утопия многообразного мира: как продолжается история"."Но правда, к сожалению, у человечества нет "дедов Мазаев", и, как говорится в еще одной пословице, - "Дело спасения утопающих - дело самих утопающих". Мы готовы со всеми другими "утопающими" тесно сотрудничать и искать какие-то взаимоприемлемые развязки", - подчеркнул российский министр.Презентация доклада прошла во вторник. В мероприятии приняли Лавров, а также лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Naumkin/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Наумкин</a>, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен, профессор Калифорнийского университета имени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин и директор по научной работе Фонда клуба <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>.По мнению авторов доклада, пандемия коронавируса не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества, подчеркивают эксперты.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579614091.html

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579611259.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, в мире