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https://ria.ru/20201013/lavrov-1579626575.html
"Выбираем антиутопию". Лавров пошутил над названием доклада на "Валдае"
Россия привержена антиутопическому сценарию, который отражен в стихотворении Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:51
2020-10-13T19:24
распространение нового коронавируса
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
сергей лавров
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия привержена антиутопическому сценарию, который отражен в стихотворении <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Nekrasov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Некрасова</a> "Дедушка Мазай и зайцы", заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> на презентации доклада дискуссионного клуба "Валдай" - "Утопия многообразного мира: как продолжается история"."Но правда, к сожалению, у человечества нет "дедов Мазаев", и, как говорится в еще одной пословице, - "Дело спасения утопающих - дело самих утопающих". Мы готовы со всеми другими "утопающими" тесно сотрудничать и искать какие-то взаимоприемлемые развязки", - подчеркнул российский министр.Презентация доклада прошла во вторник. В мероприятии приняли Лавров, а также лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Naumkin/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Наумкин</a>, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен, профессор Калифорнийского университета имени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин и директор по научной работе Фонда клуба <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>.По мнению авторов доклада, пандемия коронавируса не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества, подчеркивают эксперты.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579614091.html
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, в мире

"Выбираем антиутопию". Лавров пошутил над названием доклада на "Валдае"

17:51 13.10.2020 (обновлено: 19:24 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия привержена антиутопическому сценарию, который отражен в стихотворении Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на презентации доклада дискуссионного клуба "Валдай" - "Утопия многообразного мира: как продолжается история".
"Посмотрев еще раз на название (доклада) - "Утопия многообразного мира" - вспомнилась недавняя шутка в интернете о том, что "Муму" (рассказ И. Тургенева) - это утопический сценарий, а вот "Дед Мазай и зайцы" (стихотворение Н. Некрасова) - он антиутопический. Мы точно хотим выбрать антиутопическую перспективу, которая нам гораздо ближе", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Лавров заявил, что Россия не будет ничего навязывать в борьбе с COVID-19
"Но правда, к сожалению, у человечества нет "дедов Мазаев", и, как говорится в еще одной пословице, - "Дело спасения утопающих - дело самих утопающих". Мы готовы со всеми другими "утопающими" тесно сотрудничать и искать какие-то взаимоприемлемые развязки", - подчеркнул российский министр.
Презентация доклада прошла во вторник. В мероприятии приняли Лавров, а также лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен, профессор Калифорнийского университета имени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин и директор по научной работе Фонда клуба Федор Лукьянов.
По мнению авторов доклада, пандемия коронавируса не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества, подчеркивают эксперты.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей ЛавровВ мире
 
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