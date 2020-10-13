https://ria.ru/20201013/lavrov-1579617074.html

Лавров раскритиковал политику США

Современные институты потеряли дееспоспособность и смысл из-за действий США, к примеру, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:07

2020-10-13T17:07

2020-10-13T17:07

международный дискуссионный клуб "валдай"

сергей лавров

воз

юнеско

владимир путин

москва

оон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Современные институты потеряли дееспоспособность и смысл из-за действий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, к примеру, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Вы сказали, что институты современные теряют дееспособность, значение и смысл. Я хотел бы понять, что побудило вас к такому выводу? Потому что единственной причиной очевидной, универсальной причиной для того, чтобы такие обобщения делать, я вижу политику Соединенных Штатов Америки. Начиная с выхода из Договора о противоракетной обороне, а потом какой-то относительный период была пауза, потом пошло подряд разрушение всех элементов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, на очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях", - сказал Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава МИД РФ напомнил также, что США вышли из <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, Совета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека.Ранее Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.

https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html

https://ria.ru/20201012/peregovory-1579392122.html

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москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, воз, юнеско, владимир путин, москва, оон, сша, в мире