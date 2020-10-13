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https://ria.ru/20201013/lavrov-1579617074.html
Лавров раскритиковал политику США
Современные институты потеряли дееспоспособность и смысл из-за действий США, к примеру, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:07
2020-10-13T17:07
международный дискуссионный клуб "валдай"
сергей лавров
воз
юнеско
владимир путин
москва
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Современные институты потеряли дееспоспособность и смысл из-за действий <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, к примеру, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Вы сказали, что институты современные теряют дееспособность, значение и смысл. Я хотел бы понять, что побудило вас к такому выводу? Потому что единственной причиной очевидной, универсальной причиной для того, чтобы такие обобщения делать, я вижу политику Соединенных Штатов Америки. Начиная с выхода из Договора о противоракетной обороне, а потом какой-то относительный период была пауза, потом пошло подряд разрушение всех элементов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, на очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях", - сказал Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Глава МИД РФ напомнил также, что США вышли из <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, Совета <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека.Ранее Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
https://ria.ru/20200922/snv-3-1577623514.html
https://ria.ru/20201012/peregovory-1579392122.html
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международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, воз, юнеско, владимир путин, москва, оон, сша, в мире

Лавров раскритиковал политику США

17:07 13.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Современные институты потеряли дееспоспособность и смысл из-за действий США, к примеру, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы сказали, что институты современные теряют дееспособность, значение и смысл. Я хотел бы понять, что побудило вас к такому выводу? Потому что единственной причиной очевидной, универсальной причиной для того, чтобы такие обобщения делать, я вижу политику Соединенных Штатов Америки. Начиная с выхода из Договора о противоракетной обороне, а потом какой-то относительный период была пауза, потом пошло подряд разрушение всех элементов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, на очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях", - сказал Лавров на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 19:36
Путин назвал первоочередным вопрос продления договора СНВ-3
Глава МИД РФ напомнил также, что США вышли из ЮНЕСКО, ВОЗ, Совета ООН по правам человека.
Ранее Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать конкретные меры верификации предложенного Москвой моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 12:44
В Кремле оценили влияние выборов в США на переговоры по ДСНВ
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.
 
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей ЛавровВОЗЮНЕСКОВладимир ПутинМоскваООНСШАВ мире
 
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