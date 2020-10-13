Лавров посетовал на утрату культуры диалога в международных отношениях
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Запад не готов делиться своим привилегированным положением в международной иерархии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, мир переживает глубокие трансформации, перераспределяется глобальный баланс сил. Как отметил глава МИД РФ, нет сомнения, что основным содержанием современной эпохи является объективный процесс формирования более демократичного многополярного мирового устройства, но этот процесс непростой и длительный, займет целую эпоху.
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"Пока что мы видим, что подъем новых центров экономического роста, финансового мощи, политического влияния и искреннее стремление этих новых центров влияния в мире наладить взаимовыгодные, равноправные отношения со всеми остальными наталкивается на сопротивление. Сопротивление исходит из группы западных государств, которые не готовы, не привыкли делиться своим привилегированным положением в международной иерархии", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметил Лавров, максимально эгоистическое поведение лидеров отдельных государств все больше влияет на реальные события на международной арене. Лавров также добавил, что утрачивается культура диалога, культура компромисса и умение слушать собеседников, зачастую превалирует желание обвинять, предъявлять ультиматумы, требовать.
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