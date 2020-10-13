Лавров посетовал на утрату культуры диалога в международных отношениях

"Пока что мы видим, что подъем новых центров экономического роста, финансового мощи, политического влияния и искреннее стремление этих новых центров влияния в мире наладить взаимовыгодные, равноправные отношения со всеми остальными наталкивается на сопротивление. Сопротивление исходит из группы западных государств, которые не готовы, не привыкли делиться своим привилегированным положением в международной иерархии", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".