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https://ria.ru/20201013/lavrov-1579611259.html
Лавров посетовал на утрату культуры диалога в международных отношениях
Запад не готов делиться своим привилегированным положением в международной иерархии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:44
2020-10-13T16:44
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
сергей лавров
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Запад не готов делиться своим привилегированным положением в международной иерархии, считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам Лаврова, мир переживает глубокие трансформации, перераспределяется глобальный баланс сил. Как отметил глава МИД РФ, нет сомнения, что основным содержанием современной эпохи является объективный процесс формирования более демократичного многополярного мирового устройства, но этот процесс непростой и длительный, займет целую эпоху.Как отметил Лавров, максимально эгоистическое поведение лидеров отдельных государств все больше влияет на реальные события на международной арене. Лавров также добавил, что утрачивается культура диалога, культура компромисса и умение слушать собеседников, зачастую превалирует желание обвинять, предъявлять ультиматумы, требовать.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
https://ria.ru/20200828/vybory-1576392843.html
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россия, международный дискуссионный клуб "валдай", сергей лавров, безопасность, в мире

Лавров посетовал на утрату культуры диалога в международных отношениях

16:44 13.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Запад не готов делиться своим привилегированным положением в международной иерархии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, мир переживает глубокие трансформации, перераспределяется глобальный баланс сил. Как отметил глава МИД РФ, нет сомнения, что основным содержанием современной эпохи является объективный процесс формирования более демократичного многополярного мирового устройства, но этот процесс непростой и длительный, займет целую эпоху.
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"Пока что мы видим, что подъем новых центров экономического роста, финансового мощи, политического влияния и искреннее стремление этих новых центров влияния в мире наладить взаимовыгодные, равноправные отношения со всеми остальными наталкивается на сопротивление. Сопротивление исходит из группы западных государств, которые не готовы, не привыкли делиться своим привилегированным положением в международной иерархии", - сказал Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил Лавров, максимально эгоистическое поведение лидеров отдельных государств все больше влияет на реальные события на международной арене. Лавров также добавил, что утрачивается культура диалога, культура компромисса и умение слушать собеседников, зачастую превалирует желание обвинять, предъявлять ультиматумы, требовать.
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РоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Сергей ЛавровБезопасностьВ мире
 
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