https://ria.ru/20201013/kurs-1579569531.html
Официальный курс евро на среду вырос на 6,95 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,95 копейки - до 91,0732 рубля, курс доллара - на 26,16 копейки, до 77,2855 рубля,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:35
2020-10-13T13:35
2020-10-13T13:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,95 копейки - до 91,0732 рубля, курс доллара - на 26,16 копейки, до 77,2855 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 17,52 копейки, составив 83,49 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/rubl-1577966973.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика