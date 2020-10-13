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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201013/kurs-1579569531.html
Официальный курс евро на среду вырос на 6,95 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,95 копейки - до 91,0732 рубля, курс доллара - на 26,16 копейки, до 77,2855 рубля,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:35
2020-10-13T13:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,95 копейки - до 91,0732 рубля, курс доллара - на 26,16 копейки, до 77,2855 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 17,52 копейки, составив 83,49 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/rubl-1577966973.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 6,95 копейки

13:35 13.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,95 копейки - до 91,0732 рубля, курс доллара - на 26,16 копейки, до 77,2855 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 17,52 копейки, составив 83,49 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 19:22
Экономист: рубль упал из-за накопления рисков, но сможет укрепиться
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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