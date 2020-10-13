https://ria.ru/20201013/kudrin-1579563868.html

Кудрина наградили медалью Столыпина II степени

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин награжден медалью Столыпина II степени за вклад в укрепление системы государственного финансового контроля,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:12

2020-10-13T13:12

2020-10-13T13:12

россия

михаил мишустин

алексей кудрин

комитет гражданских инициатив

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава Счетной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> награжден медалью Столыпина II степени за вклад в укрепление системы государственного финансового контроля, соответствующее распоряжение правительства в понедельник опубликовано на официальном портале правовой информации.У Кудрина в понедельник был 60-летний юбилей, распоряжение подписано премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> 8 октября."За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. II степени Председателя Счетной палаты <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Кудрина Алексея Леонидовича", - говорится в документе.Кудрин с сентября 2007 года был вице-премьером – министром финансов РФ. В сентябре 2011 года указом президента был освобожден от занимаемой должности. С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель <a href="http://ria.ru/organization_Komitet_grazhdanskikh_iniciativ/" target="_blank" data-auto="true">Комитета гражданских инициатив</a>. В мае 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты.Среди наград Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).

https://ria.ru/20200829/nagrazhdenie-1576466783.html

https://ria.ru/20200323/1569001604.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, алексей кудрин, комитет гражданских инициатив, общество