https://ria.ru/20201013/kuban-1579560935.html

Кубань завершает создание Центра управления регионом

Краснодарский край завершает создание Центра управления регионом (ЦУР) в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", заявил журналистам губернатор края Вениамин... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:58

2020-10-13T12:58

2020-10-13T13:32

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a> завершает создание Центра управления регионом (ЦУР) в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", заявил журналистам губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Край вышел на финальную стадию создания Центра управления регионом. Подобные центры создаются по всей стране в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" по поручению президента РФ. Задача новой структуры – при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств оперативно реагировать в круглосуточном режиме на возникающие в крае проблемы", - пояснил глава региона.По словам губернатора, принципиально важным является то, что не люди должны обращаться в ЦУР, а сама система отслеживает проблемные вопросы. "Сбор и анализ данных будет вестись во всех ключевых сферах – здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспортной, строительной, по линии соцзащиты – это те отрасли, с которыми так или иначе человек ежедневно сталкивается в жизни", - добавил Кондратьев.Он уточнил, что управление регионом будет автоматизировано, и, если произойдет какой-то сбой в работе этих отраслей, информация сразу поступит в ЦУР. "Дальше уже дело за исполнителями. Более того, система может предложить алгоритм решения той или иной ситуации. И, кстати, "слышать" она будет не только жалобы с официальных порталов, но и упоминания в соцсетях по ключевым словам", - отметил глава края.

https://ria.ru/20201012/matkapital-1579465146.html

https://ria.ru/20201012/kuban-1579463381.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество