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Крымчане призвали Киев не воспринимать их как крепостных холопов
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинских политиков перестать воспринимать крымчан РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:47
2020-10-13T14:47
юрий гемпель
донбасс
владимир зеленский
арсений яценюк
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинских политиков перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент вернуть или выменять.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил <a href="https://www.bbc.com/" target="_blank">Би-би-си, </a>что может достичь мирного соглашения с Россией, которое поможет вернуть Крым и Донбасс. Но для этого, по его словам, нужна помощь всего мира. Зеленский также заявил, что если не удастся решить этот вопрос, то он готов оставить пост президента. В свою очередь бывший премьер-министр Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Яценюк</a> на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/" target="_blank">Facebook </a>заявил, что Украина вернет Крым, если не при нынешнем руководстве России, так при следующем.По его словам, крымский народ сознательно на референдуме принял обдуманное решение вернуться на свою историческую родину в Россию."Крымчанам, полагаю, да и не только крымчанам, просто неинтересны фантазии украинских политиков, которые не поддаются хоть какой-то малейшей логике", - подчеркнул Гемпель.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя интервью Зеленского, заявил, что главное - урегулировать проблему Донбасса, а "проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами". Он добавил, что Россия прикладывала "и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока".
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/krym-1577912622.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html
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юрий гемпель, донбасс, владимир зеленский, арсений яценюк, украина, в мире

Крымчане призвали Киев не воспринимать их как крепостных холопов

14:47 13.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинских политиков перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент вернуть или выменять.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил Би-би-си, что может достичь мирного соглашения с Россией, которое поможет вернуть Крым и Донбасс. Но для этого, по его словам, нужна помощь всего мира. Зеленский также заявил, что если не удастся решить этот вопрос, то он готов оставить пост президента. В свою очередь бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Facebook заявил, что Украина вернет Крым, если не при нынешнем руководстве России, так при следующем.
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"Пора уже им осознать, что крымчане - это не крепостные холопы, которых можно вернуть, когда вздумается, или выменять", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, крымский народ сознательно на референдуме принял обдуманное решение вернуться на свою историческую родину в Россию.
"Крымчанам, полагаю, да и не только крымчанам, просто неинтересны фантазии украинских политиков, которые не поддаются хоть какой-то малейшей логике", - подчеркнул Гемпель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя интервью Зеленского, заявил, что главное - урегулировать проблему Донбасса, а "проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами". Он добавил, что Россия прикладывала "и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока".
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Юрий ГемпельДонбассВладимир ЗеленскийАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
 
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