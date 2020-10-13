https://ria.ru/20201013/krym-1579585482.html

Крымчане призвали Киев не воспринимать их как крепостных холопов

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинских политиков перестать воспринимать крымчан РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:47

2020-10-13T14:47

2020-10-13T14:47

юрий гемпель

донбасс

владимир зеленский

арсений яценюк

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578954963_0:191:2972:1864_1400x0_80_0_0_4f09f85a4bc9cb1f9e3dc267ffe47775.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал украинских политиков перестать воспринимать крымчан как крепостных холопов, которых можно в любой момент вернуть или выменять.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил <a href="https://www.bbc.com/" target="_blank">Би-би-си, </a>что может достичь мирного соглашения с Россией, которое поможет вернуть Крым и Донбасс. Но для этого, по его словам, нужна помощь всего мира. Зеленский также заявил, что если не удастся решить этот вопрос, то он готов оставить пост президента. В свою очередь бывший премьер-министр Украины <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Яценюк</a> на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/" target="_blank">Facebook </a>заявил, что Украина вернет Крым, если не при нынешнем руководстве России, так при следующем.По его словам, крымский народ сознательно на референдуме принял обдуманное решение вернуться на свою историческую родину в Россию."Крымчанам, полагаю, да и не только крымчанам, просто неинтересны фантазии украинских политиков, которые не поддаются хоть какой-то малейшей логике", - подчеркнул Гемпель.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя интервью Зеленского, заявил, что главное - урегулировать проблему Донбасса, а "проблемы Крыма не существует, и она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами". Он добавил, что Россия прикладывала "и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока".

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/krym-1577912622.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html

2

донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, донбасс, владимир зеленский, арсений яценюк, украина, в мире