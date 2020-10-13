https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html
"Полное фиаско". В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении региона
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины Владимира... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:50
2020-10-13T07:50
2020-10-13T08:53
луганская народная республика
донецкая народная республика
георгий мурадов
нато
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, заявившего о готовности оставить пост, если не удастся вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.По его словам, только подобная идеология может выводить украинского президента на мысли о возвращении Крыма в антироссийскую, враждебную русскому миру Украину."Только она позволяет строить иллюзии об аннексии <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и ЛНР государством, отказывающимся от Минских соглашений и включившим в свое законодательство курс на вступление Украины в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и на запрет образования на русском языке", — добавил Мурадов.Единственный позитив в заявлении Зеленского — это готовность освободить занимаемую должность и уступить место тому, кто сможет закончить нынешнюю трагическую страницу в истории Украины, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html
Жена Наполеона
Я сделаю, чё... Я смогу! Просто мне должен помочь ВЕСЬ МИР😏
14
Егор Панкратов
Не надо обращать внимание, на речи наркомана. Они лишены смысла.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, георгий мурадов, нато, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире