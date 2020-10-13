https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html

"Полное фиаско". В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении региона

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины Владимира... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T07:50

2020-10-13T07:50

2020-10-13T08:53

луганская народная республика

донецкая народная республика

георгий мурадов

нато

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, заявившего о готовности оставить пост, если не удастся вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.По его словам, только подобная идеология может выводить украинского президента на мысли о возвращении Крыма в антироссийскую, враждебную русскому миру Украину."Только она позволяет строить иллюзии об аннексии <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и ЛНР государством, отказывающимся от Минских соглашений и включившим в свое законодательство курс на вступление Украины в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и на запрет образования на русском языке", — добавил Мурадов.Единственный позитив в заявлении Зеленского — это готовность освободить занимаемую должность и уступить место тому, кто сможет закончить нынешнюю трагическую страницу в истории Украины, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html

Жена Наполеона Я сделаю, чё... Я смогу! Просто мне должен помочь ВЕСЬ МИР😏 14

Егор Панкратов Не надо обращать внимание, на речи наркомана. Они лишены смысла. 12

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луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, георгий мурадов, нато, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире