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https://ria.ru/20201013/krym-1579511616.html
"Полное фиаско". В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении региона
Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины Владимира... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:50
2020-10-13T08:53
луганская народная республика
донецкая народная республика
георгий мурадов
нато
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>, заявившего о готовности оставить пост, если не удастся вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.По его словам, только подобная идеология может выводить украинского президента на мысли о возвращении Крыма в антироссийскую, враждебную русскому миру Украину."Только она позволяет строить иллюзии об аннексии <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a> и ЛНР государством, отказывающимся от Минских соглашений и включившим в свое законодательство курс на вступление Украины в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> и на запрет образования на русском языке", — добавил Мурадов.Единственный позитив в заявлении Зеленского — это готовность освободить занимаемую должность и уступить место тому, кто сможет закончить нынешнюю трагическую страницу в истории Украины, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201010/krym-1579169662.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/slezhka-1577998262.html
Я сделаю, чё... Я смогу! Просто мне должен помочь ВЕСЬ МИР😏
14
Не надо обращать внимание, на речи наркомана. Они лишены смысла.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, георгий мурадов, нато, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

"Полное фиаско". В Крыму оценили слова Зеленского о возвращении региона

07:50 13.10.2020 (обновлено: 08:53 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о готовности оставить пост, если не удастся вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева.

"Зеленский, судя по всему, не отдает себе отчет, что он уже потерпел полное фиаско. Оно состоит в том, что его сознание взорвано и искорежено бомбой бандеровской идеологии", — сказал Мурадов РИА Новости.

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По его словам, только подобная идеология может выводить украинского президента на мысли о возвращении Крыма в антироссийскую, враждебную русскому миру Украину.
"Только она позволяет строить иллюзии об аннексии ДНР и ЛНР государством, отказывающимся от Минских соглашений и включившим в свое законодательство курс на вступление Украины в НАТО и на запрет образования на русском языке", — добавил Мурадов.
Единственный позитив в заявлении Зеленского — это готовность освободить занимаемую должность и уступить место тому, кто сможет закончить нынешнюю трагическую страницу в истории Украины, заключил собеседник агентства.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГеоргий МурадовНАТОВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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