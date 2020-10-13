https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html

ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами

Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:25

2020-10-13T17:25

2020-10-13T17:25

центральный банк рф (цб рф)

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим их легитимность, говорится в консультативном докладе <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Регулятор указывает, что использование этих активов сопряжено с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан, а также потенциальная возможность их применения для обслуживания теневого оборота не внушает доверия валюте, поэтому в России их использование для расчетов запрещено законом.Ранее во вторник Банк России сообщил, что в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики."В отличие от "криптовалют" и "стейблкойнов" цифровая валюта центрального банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей национальной валюте", - заключил ЦБ.

https://ria.ru/20200928/vzlom-kofevarki-1577869993.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика