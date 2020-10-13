Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html
ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами
Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:25
2020-10-13T17:25
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:150:2784:1716_1400x0_80_0_0_b9563b27c91f12b43d023282a4ea0505.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим их легитимность, говорится в консультативном докладе <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Регулятор указывает, что использование этих активов сопряжено с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан, а также потенциальная возможность их применения для обслуживания теневого оборота не внушает доверия валюте, поэтому в России их использование для расчетов запрещено законом.Ранее во вторник Банк России сообщил, что в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики."В отличие от "криптовалют" и "стейблкойнов" цифровая валюта центрального банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей национальной валюте", - заключил ЦБ.
https://ria.ru/20200928/vzlom-kofevarki-1577869993.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_93:0:2568:1856_1400x0_80_0_0_e52b835539adb277a31a32ec89757eaa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами

17:25 13.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим их легитимность, говорится в консультативном докладе Банка России.
"Данные активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг; не могут быть использованы в качестве меры стоимости и средства сбережения, учитывая нестабильность стоимости, выраженной в официальных денежных единицах. Их цена, курс обмена на деньги, подвержена значительным колебаниям", - говорится в докладе.
Регулятор указывает, что использование этих активов сопряжено с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан, а также потенциальная возможность их применения для обслуживания теневого оборота не внушает доверия валюте, поэтому в России их использование для расчетов запрещено законом.
Ранее во вторник Банк России сообщил, что в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 10:42РИА Наука
Программист "зомбировал" кофеварку и заставил ее майнить криптовалюту
"В отличие от "криптовалют" и "стейблкойнов" цифровая валюта центрального банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей национальной валюте", - заключил ЦБ.
 
Обсудить1
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния