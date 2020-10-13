https://ria.ru/20201013/kriptovalyuty-1579621011.html
ЦБ объяснил, почему криптовалюты не являются деньгами
Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:25
2020-10-13T17:25
2020-10-13T17:25
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим их легитимность, говорится в консультативном докладе <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Регулятор указывает, что использование этих активов сопряжено с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан, а также потенциальная возможность их применения для обслуживания теневого оборота не внушает доверия валюте, поэтому в России их использование для расчетов запрещено законом.Ранее во вторник Банк России сообщил, что в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики."В отличие от "криптовалют" и "стейблкойнов" цифровая валюта центрального банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей национальной валюте", - заключил ЦБ.
https://ria.ru/20200928/vzlom-kofevarki-1577869993.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Криптовалюты и стейблкойны не являются деньгами, потому что они не могут полноценно выполнять все функции денег и не обладают надежным гарантом, обеспечивающим их легитимность, говорится в консультативном докладе Банка России
.
"Данные активы не являются средством расчета, так как их нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг; не могут быть использованы в качестве меры стоимости и средства сбережения, учитывая нестабильность стоимости, выраженной в официальных денежных единицах. Их цена, курс обмена на деньги, подвержена значительным колебаниям", - говорится в докладе.
Регулятор указывает, что использование этих активов сопряжено с высокими рисками существенных финансовых потерь для граждан, а также потенциальная возможность их применения для обслуживания теневого оборота не внушает доверия валюте, поэтому в России их использование для расчетов запрещено законом.
Ранее во вторник Банк России сообщил, что в настоящее время проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля, решения такого пока нет, но регулятор считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
"В отличие от "криптовалют" и "стейблкойнов" цифровая валюта центрального банка – это равноценная форма национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в интересах граждан и бизнеса обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей национальной валюте", - заключил ЦБ.