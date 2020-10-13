https://ria.ru/20201013/kreditovanie-1579593013.html

МСП Банк увеличил вдвое объемы кредитования субъектов МСП

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, по итогам 9 месяцев 2020 года предоставил субъектам МСП 47,8 миллиарда рублей кредитных... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:21

2020-10-13T15:21

2020-10-13T15:21

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, по итогам 9 месяцев 2020 года предоставил субъектам МСП 47,8 миллиарда рублей кредитных средств, что вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Из общего объема предоставленных средств 12,8 миллиарда рублей в рамках программ господдержки получили предприниматели, пострадавшие из-за пандемии коронавируса. При этом более четверти всей кредитной поддержки пришлось на небольшие кредиты — объемом менее 15 миллионов рублей.По словам председателя правления банка Дмитрия Голованова, за прошедшие 9 месяцев текущего года на долю малого и среднего бизнеса выпала "непростая проверка на прочность". "Мы постарались сгладить негативные эффекты, вызванные пандемией, и предложили нашим клиентам отсрочки по уплате процентов и основного долга по действующим кредитам, а также оперативно внедрили антикризисные государственные программы. Многие предприниматели успешно приспособились к неблагоприятным обстоятельствам: перевели бизнес в онлайн, оптимизировали затраты и осваивали новые ниши рынка, открывшиеся в период пандемии. В кризис особое внимание стало уделяться самозанятым граждан и мы, на основе имеющегося у нас опыта кредитования этого сегмента, приняли решение увеличить максимальную сумму беззалогового кредита с 500 тысяч до 1 миллиона рублей", — приводятся в сообщении слова главы банка.Также отмечается, что в отраслевом разрезе на 1 октября 2020 года доля в 48% от общего кредитного портфеля приходилась на компании из сферы услуг, промышленные предприятия составляли 24%, сельскохозяйственные компании и кооперативы, а также строительные компании – по 14%.По количеству выданных кредитов среди лидеров <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировская область</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">Республика Башкортостан</a>.В течение 9 месяцев 2020 года МСП Банк активно финансировал малые и средние компании по государственным программам поддержки, в том числе по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Кроме того, с 1 июля 2020 года банк запустил специальный кредитный продукт для самозанятых граждан, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика