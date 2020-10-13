https://ria.ru/20201013/kotlety-1579667935.html
Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1" в шутку обратила внимание на неумение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T22:10
2020-10-13T22:10
2020-10-13T22:50
светлана тихановская
ольга скабеева
россия-1 (телеканал)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_olga-skabeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Скабеева</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> в шутку обратила внимание на неумение бывшего кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> готовить котлеты, что противоречит ее образу домохозяйки.Скабеева показала фрагмент фильма о лидере белорусской оппозиции, в котором Тихановская жалуется гримеру, что чересчур эффектный макияж разрушает ее имидж."Знаете, что? Я не знаю ни одного рецепта котлет", — добавляет Тихановская в ролике.Скабеева также опубликовала это видео в своем Telegram-канале, а затем прикрепила ссылку на рецепт котлет по-белорусски. При этом ранее, выступая на митинге, Тихановская заявляла, что хочет вернуться к своему "мужу, детям и котлетам".Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Победу на них в шестой раз одержал Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.Акции протеста в стране продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные из них проходят в выходные. Оппозиция сформировала Координационный совет по транзиту власти, который требует проведения новых выборов.Против Тихановской завели дело о призывах к захвату власти. Большинство членов Координационного совета либо выехали из Белоруссии, как и сама Тихановская, либо арестованы.Во вторник экс-кандидат в президенты предъявила ультиматум <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>. Она потребовала от нынешнего главы государства выполнить три главных требования оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В противном случае она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579628685.html
https://ria.ru/20201013/kollaps-1579646362.html
Козьма ПРУТКОВ.
Так что? И котлеты - враньё? Боже ж мой, ну как им верить то после этого, борцам за справедливость? Если даже тут - ложь?
57
Арсений Новиков
Неумёха, ничего не умеет.
55
14
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, ольга скабеева, россия-1 (телеканал), александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Телеведущая Ольга Скабеева
в эфире телеканала "Россия 1"
в шутку обратила внимание на неумение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую
готовить котлеты, что противоречит ее образу домохозяйки.
Скабеева показала фрагмент фильма о лидере белорусской оппозиции, в котором Тихановская жалуется гримеру, что чересчур эффектный макияж разрушает ее имидж.
"Знаете, что? Я не знаю ни одного рецепта котлет", — добавляет Тихановская в ролике.
Скабеева также опубликовала это видео в своем Telegram-канале, а затем прикрепила ссылку на рецепт котлет по-белорусски.
При этом ранее, выступая на митинге, Тихановская заявляла, что хочет вернуться к своему "мужу, детям и котлетам".
Ситуация в Белоруссии
В начале августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. Победу на них в шестой раз одержал Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции.
В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко. В Европе считают, что его вступление в должность президента противоречит воле значительной части населения, о чем свидетельствуют демонстрации. Брюссель призывает к проведению новых выборов, отказу от насилия и освобождению всех задержанных.
Акции протеста в стране продолжаются до сих пор, наиболее многочисленные из них проходят в выходные. Оппозиция сформировала Координационный совет по транзиту власти, который требует проведения новых выборов.
Против Тихановской завели дело о призывах к захвату власти. Большинство членов Координационного совета либо выехали из Белоруссии, как и сама Тихановская, либо арестованы.
Во вторник экс-кандидат в президенты предъявила ультиматум Александру Лукашенко
. Она потребовала от нынешнего главы государства выполнить три главных требования оппозиции: объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В противном случае она пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.