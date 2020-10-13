https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579661882.html

Минздрав Украины допустил закупку вакцины от коронавируса в России

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T21:09

2020-10-13T21:09

2020-10-13T21:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

владимир зеленский

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Лидер политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 37 миллионов случаев заражения, более 1,07 миллиона человек скончались.

https://ria.ru/20200801/1575230922.html

Александр Нелиберда Их ещё Путин должен упросить, чтобы взяли вакцину, "...- А я ещё поторгуюсь. - Семён Семёныч... - А-а-а..." 19

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир зеленский, владимир путин, украина