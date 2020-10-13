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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579661882.html
Минздрав Украины допустил закупку вакцины от коронавируса в России
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T21:09
2020-10-13T21:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
российский фонд прямых инвестиций
владимир зеленский
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>. Лидер политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 37 миллионов случаев заражения, более 1,07 миллиона человек скончались.
https://ria.ru/20200801/1575230922.html
Их ещё Путин должен упросить, чтобы взяли вакцину, "...- А я ещё поторгуюсь. - Семён Семёныч... - А-а-а..."
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украина
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, российский фонд прямых инвестиций, владимир зеленский, владимир путин, украина

Минздрав Украины допустил закупку вакцины от коронавируса в России

21:09 13.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ.

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет. Если такое случится (подтверждение от ВОЗ, прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности – ред.), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской", - заявил Степанов во вторник в эфире телеканала NewsOne.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Лидер политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 37 миллионов случаев заражения, более 1,07 миллиона человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина
 
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