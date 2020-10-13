https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579604128.html

В Москве опечатали клинику, незаконно выдававшую справки о коронавирусе

Росздравнадзор опечатал клинику в Москве, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19 у пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:14

2020-10-13T16:14

2020-10-13T16:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> опечатал клинику в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19 у пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.В ведомстве уточнили, что сотрудниками Росздравнадзора изъяты используемые в клинике тесты и другие медицинские изделия для установления их происхождения и эффективности."В отношении ООО "Афина" открыто административное расследование. Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано", - добавили в Росздравнадзоре.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200917/spravki-1577330010.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия