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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579604128.html
В Москве опечатали клинику, незаконно выдававшую справки о коронавирусе
Росздравнадзор опечатал клинику в Москве, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19 у пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:14
2020-10-13T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> опечатал клинику в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19 у пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.В ведомстве уточнили, что сотрудниками Росздравнадзора изъяты используемые в клинике тесты и другие медицинские изделия для установления их происхождения и эффективности."В отношении ООО "Афина" открыто административное расследование. Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано", - добавили в Росздравнадзоре.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200917/spravki-1577330010.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия

В Москве опечатали клинику, незаконно выдававшую справки о коронавирусе

16:14 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Росздравнадзор опечатал клинику в Москве, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19 у пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел контрольную закупку в клинике ООО "Афина". В ходе контрольных мероприятий установлено, что сотрудники медицинской организации в течение 15 минут выдавали клиентам справки об отсутствии COVID-19, проводя экспресс-тесты на антитела. В справке указывался метод исследования – ПЦР", - говорится в сообщении.
Справка и паспорт - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Как корреспондент РИА Новости покупала справки об отсутствии COVID-19
В ведомстве уточнили, что сотрудниками Росздравнадзора изъяты используемые в клинике тесты и другие медицинские изделия для установления их происхождения и эффективности.
"В отношении ООО "Афина" открыто административное расследование. Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано", - добавили в Росздравнадзоре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваПроисшествия
 
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