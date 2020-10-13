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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579596803.html
Эксперт назвал ужесточение карантина в Москве бессмысленным
Закрывать полностью Москву из-за коронавируса не имеет смысла, заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:39
2020-10-13T15:39
распространение нового коронавируса
алексей мазус
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
рудн
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Закрывать полностью <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из-за коронавируса не имеет смысла, заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_druzhby_narodov/" target="_blank" data-auto="true">РУДН</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-mazus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мазус</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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алексей мазус, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, рудн, москва

Эксперт назвал ужесточение карантина в Москве бессмысленным

15:39 13.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДезинфекция Курского вокзала в Москве
Дезинфекция Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Закрывать полностью Москву из-за коронавируса не имеет смысла, заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

"Наверное, комплекс мер, которые делает сейчас город, я считаю, одно из самых правильных решений по сути - это секторальное ограничение по работникам, которые должны максимально работать дома, по школьникам, которые должны максимально учиться дома, и так далее. Все меры, которые сейчас делает город, я считаю правильными и эффективными, при этом не закрывая его полностью, поскольку, мне кажется, это не имеет эпидемиологического смысла", - сказал Мазус на международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАлексей МазусКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРУДНМосква
 
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