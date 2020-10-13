Эксперт назвал ужесточение карантина в Москве бессмысленным

"Наверное, комплекс мер, которые делает сейчас город, я считаю, одно из самых правильных решений по сути - это секторальное ограничение по работникам, которые должны максимально работать дома, по школьникам, которые должны максимально учиться дома, и так далее. Все меры, которые сейчас делает город, я считаю правильными и эффективными, при этом не закрывая его полностью, поскольку, мне кажется, это не имеет эпидемиологического смысла", - сказал Мазус на международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).