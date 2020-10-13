https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579596803.html
Эксперт назвал ужесточение карантина в Москве бессмысленным
Закрывать полностью Москву из-за коронавируса не имеет смысла, заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:39
2020-10-13T15:39
2020-10-13T15:39
распространение нового коронавируса
алексей мазус
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
рудн
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Закрывать полностью <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> из-за коронавируса не имеет смысла, заявил директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_universitet_druzhby_narodov/" target="_blank" data-auto="true">РУДН</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-mazus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мазус</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579575403_123:0:2854:2048_1400x0_80_0_0_3e67984685406853bf8bd53aa4a5145b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей мазус, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, рудн, москва